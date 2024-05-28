Местные власти уже пообещали починить заграждение.

На прошлой неделе в небольшом японском городке Фудзикавагутико установили специальный защитный экран из плотной сетки, призванный помешать туристам толпиться возле популярной локации с видом на гору Фудзи на фоне магазина Lawson.

Впрочем, как сообщает The Independent, туристы, жаждущие увидеть эту панораму и заполучить заветный снимок, уже начали проделывать дыры в черном заграждении, установленном после того, как местные жители устали от наплыва иностранных гостей, которые мусорили и нарушали правила дорожного движения в попытке впечатлить социальные сети.

Однако вскоре охранник, работающий в круглосуточном магазине Lawson, заявил, что заметил небольшие дыры, появляющиеся утром или вечером, когда никто не смотрел. По его словам, отверстия были достаточно большими, чтобы сквозь них могли пролезть пальцы, но все же не позволяли камере сделать достойный Instagram снимок, показывающий заснеженный вулкан Фудзи.

Видео дня

Тем временем, местные власти уже пообещали починить защитный экран.

Как ранее сообщал УНИАН, после снятия ковид-ограничений в Японию массово хлынули туристы, считающие ее одной из самых желанных для посещения стран мира. В последнее время путешественников стало так много, что в стране начали вводить ограничения.

Например, уже с лета 2024 года туристам придется платить за восхождение по самому популярному маршруту на гору Фудзи – тропе Есида. Также власти решили ограничить число туристов, которым будет разрешено подняться на гору за день, и запретить ночные восхождения.

Тем временем, власти Киото приняли решение закрыть для туристов знаменитый район с гейшами, которые устали терпеть надоедливых иностранцев.

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