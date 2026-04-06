Украина и Болгария запустят новый международный поезд: когда и как он будет курсировать

Украина и Болгария работают над запуском нового международного железнодорожного маршрута Киев – Варна. Планируется запустить его уже в начале июня.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, по результатам переговоров с иностранными партнерами уже достигнуты конкретные договоренности относительно маршрута и графика движения поезда.

Отмечается, что маршрут будет проходить через Киев, Львов, Черновцы, Сучаву и Бухарест до Варны. В ведомстве отметили, что такое решение важно как с точки зрения логистики, так и с учетом удобства для пассажиров.

Видео дня

Ориентировочное время в пути составит менее 29 часов, что почти на уровне автобусного сообщения, но с существенно более высоким уровнем комфорта. Окончательное время будет подтверждено после прохождения тестового поезда.

Кроме того, в Минразвития указали, что отдельным важным предметом переговоров остается тарифная политика. Румынская сторона предварительно согласовала включение маршрута в механизм PSO (Public Service Obligation), что открывает возможность для снижения стоимости билетов. В настоящее время переговоры по этому вопросу продолжаются.

"Следующий шаг – финализация тарифного решения и запуск тестового поезда совместно с партнерами", – добавил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Железная дорога в Украине – главные новости

30 марта по итогам встречи вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы с министром транспорта и связи Болгарии Корманом Исмаиловым стало известно, что Украина работает над запуском пассажирского железнодорожного сообщения с Болгарией через Румынию. Речь тогда шла о тестовом рейсе, который планируется запустить этим летом в сотрудничестве трех стран.

В сентябре прошлого года "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода в города Евросоюза по новой евроколее. Так, из Ужгорода начали курсировать прямые пассажирские поезда по евроколее в Братиславу, Вену и Будапешт.

