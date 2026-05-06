Китай массово поставляет детали для 'Шахедов' в Россию и Иран: WSJ раскрыл схему

Малоизвестные китайские компании поставляют двигатели и аккумуляторы, игнорируя ограничения США.

Китайские компании массово поставляют двигатели чипы и аккумуляторы на заводы по производству дронов в России и Иране, игнорируя санкции США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным китайской таможни, китайские компании отправляют сотни контейнеров, заполненных товарами двойного назначения - от двигателей до компьютерных чипов, оптоволоконных кабелей и гироскопов - в Россию и Иран. Так, компания Xiamen Victory Technology. продает двигатели Limbach L550, которые являются важным компонентом беспилотника Shahed-136, и которые США запретила к продаже этим странам.

Детали для "Шахеда"

Ранние версии "Шахеда", использовавшиеся в Украине, были оснащены микроэлектроникой, сервомоторами для точного управления движением и другими важными деталями, произведенными в США и Европе. При этом расследования Министерства финансов США показали, что практически все такие детали перенаправлялись через авторизованных дистрибьюторов розничным продавцам в материковом Китае или Гонконге, которые затем отправляли детали в Иран или Россию. Как правило, оплата производилась через подставные компании, которые легко создать в Гонконге и которые помогают скрыть конечное назначение компонентов.

При этом, по словам бывших чиновников Министерства финансов и отраслевых аналитиков, в последнее время российские и иранские программы по разработке беспилотников все чаще закупают комплектующие напрямую в Китае.

Китай наращивает экспорт

Так, поставки волоконно-оптических кабелей из Китая резко выросли осенью 2024 года, вскоре после того, как Россия успешно использовала беспилотники, управляемые по оптволокну, для противодействия украинским помехам и возвращения Курской области. Ещё более резкий рост произошёл после украинской атаки на город Саранск в апреле 2025 года, которая вывела из строя основного российского поставщика этих кабелей.

Экспорт литий-ионных батарей в Россию также резко вырос, поскольку российские военные нарастили производство квадрокоптеров с батарейным питанием, и с тех пор остаётся на высоком уровне.

Аналогичные всплески экспорта батарей и волоконно-оптических кабелей в Иран наблюдались в июле и августе прошлого года, сразу после 12-дневной войны Ирана с Израилем.

Схема продажи

Значительная часть торговли товарами двойного назначения с Ираном и Россией осуществляется небольшими, гибкими китайскими компаниями. Такие фирмы редко работают с долларами и поэтому мало чего опасаются в связи с санкциями США.

В случае с Victory Technology, веб-сайт компании появился в сети в конце января, когда США начали наращивать военные ресурсы на Ближнем Востоке для противостояния Ирану. Веб-сайт компании Victory Technology доступен на английском, немецком, русском и нескольких других языках, но не на китайском. На сайте широко представлен двигатель L550 на фотографиях и в рекламном видеоролике.

Другая местная компания, Xiamen Limbach, была подвергнута санкциям США в конце 2024 года за поставку двигателя L550 в Россию для использования в беспилотниках типа "Шахед". Примерно в то же время Xiamen Limbach также была подвергнута санкциям Европейского союза за обмен проектами двигателей с организациями, участвующими в производстве беспилотников типа "Шахед". Ее китайская материнская компания также контролирует немецкую фирму, которая первоначально разработала этот двигатель.

Ранее СМИ писали, что Китай домирует в мировом производстве дронов, и Иран и Россия полностью зависят от него.

Большинство дронов – это простые механизмы, а это значит, что нет никаких технических причин, по которым США не могли бы конкурировать с Китаем. Однако проблема для США заключается в том, что преимущество Китая в масштабе – и, следовательно, в стоимости – огромно. Квадрокоптеры американского производства, продаваемые военным, могут стоить более 15 000 долларов, что как минимум в три раза дороже, чем аналогичный китайский беспилотник.

