Чек можно не брать, но кассир обязан задать этот вопрос.

После каждой покупки в супермаркете кассир обычно спрашивает, нужен ли чек, однако за этим стоит не просто формальность. Адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус рассказала УНИАН, почему кассиры задают этот вопрос, можно ли не брать чек, какая ответственность предусмотрена за его невыдачу и что обязательно должно быть в этом документе.

Зачем в магазине спрашивают, нужен ли чек

По словам юриста, причина, по которой спрашивают, нужен ли чек, заключается в законодательных нормах об использовании регистраторов расчетных операций (РРО). Все магазины, которые продают товары или предоставляют услуги, обязаны проводить расчеты через такие системы, ведь они формируют фискальный чек и передают данные в налоговые органы:

"Это нужно для учета операций и контроля налогообложения. Выдача фискального чека является обязательным требованием, и за его невыполнение предусмотрена ответственность для продавца или кассира".

По словам Брус, когда кассир спрашивает, нужен ли чек, это скорее напоминание. Ведь за его невыдачу предусмотрено наказание. И здесь уже право человека: взять этот чек или нет. Но они обязаны его распечатать, потому что это фиксация самой покупки.

Видео дня

Если учитывать эти нормы, сразу становится понятно, почему в магазинах спрашивают о чеке – он нужен прежде всего для подтверждения факта покупки, говорит юрист. Для потребителя также важно понимать, имеет ли магазин право требовать чек – если он есть, человек может обменять или вернуть товар, а также сдать его на гарантийный ремонт. Во всех этих ситуациях, когда с товаром возникают проблемы после покупки, воспользоваться законом о защите прав потребителей можно, как правило, только при наличии чека. Если чека нет, доказать сам факт покупки значительно сложнее.

"Если оплата осуществлялась банковской картой через терминал или через различные платежные системы, то операция все равно фиксируется банком, даже если фискальный чек был утерян или вы его не забрали. А если вы расплачивались наличными и не взяли чек, или вам его не дали, то без него вы не сможете, например, ни вернуть, ни обменять товар", – пояснила Брус.

Что будет продавцу, если он не выдал чек

Адвокат объяснила, какой штраф за невыдачу чека в Украине – по ее словам, такие действия приведут к санкциям:

в первый раз – это штраф в размере 100% стоимости товара, за который не выдали чек;

если нарушение повторяется в этом же магазине или заведении – штраф возрастает до 150%.

"Например, если покупка была сделана на 1000 грн и чек не выдали, сумма штрафа также составит 1000 грн, а при повторном случае – уже 1500 грн", – добавила специалист.

Кроме того, на кассира или продавца может налагаться административная ответственность за нарушение правил торговли. Речь идет о штрафах в пределах от одного до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан, а в случае повторных нарушений – о более крупных суммах.

"Штраф налагается на предприятие или магазин, но работодатель имеет право требовать от работника компенсацию этих расходов. То есть, если установлено, что нарушение допустил кассир, он может возмещать сумму штрафа работодателю – в полном объеме или частично, например, отчислениями из заработной платы. Это зависит от формы материальной ответственности работников", – пояснила Брус.

По словам юриста, фискальный чек имеет унифицированную форму, и это прописано законодательством.

"В нем обязательно указываются данные продавца (название предприятия и адрес торговой точки), налоговый статус (плательщик НДС или единого налога), наименование товара, его цена, сумма с НДС или без него, а также общая стоимость покупки. Также в чеке должны быть реквизиты кассового аппарата, дата и время проведения операции", – отметила она.

В то же время любые существенные отклонения от него считаются нарушением. Более того – ненадлежащим образом оформленный чек приравнивается к его отсутствию. Юрист напомнила, что ответственность в таком случае такая же, как и за невыдачу чека вообще.

Контролирует соблюдение этих правил налоговая служба, в которую можно направить жалобу через электронный кабинет плательщика, горячую линию или официальные телефоны. При этом нужно указать свои данные, анонимные обращения не рассматриваются, а также сообщить о месте, времени и обстоятельствах, чтобы это можно было проверить.

Дополнительным подтверждением могут служить фото или видео, а также показания очевидцев. Отдельно вопросами защиты прав потребителей занимается и Госпродпотребслужба, но она не налагает налоговые штрафы.

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

Вас также могут заинтересовать новости: