Дронщица: Одни спрашивают - зачем ты туда пошла, другие - когда закончится война, третьего не дано

По ее словам, есть еще немало командиров "старой школы", у которых амбиции идут впереди них.

О роли женщины на войне, работе в составе дронного подразделения и опасностях, которые подстерегают каждый день, о страхе смерти и понимании ценности жизни, о потере близких корреспондент УНИАН поговорила с Ириной Колобаевой с позывным "Белка", командиром отделения-командиром экипажа батальона беспилотных систем 63-й ОМБр Третьего корпуса.

Ирина, вам 22 года, и вы уже более года служите в Вооруженных силах Украины. Поскольку речь не идет о мобилизации, то почему вы приняли решение пойти на фронт? И кто придумал ваш позывной "Белка"?

Я пришла служить в армию в январе 2025 года. Это было осознанное решение. В ноябре 2024 года погиб мой муж, и через 40 дней после его похорон я уехала в зону боевых действий - в бригаду, где он служил. Прошла ВЛК, обучение.

Раньше я приезжала к нему на службу, поэтому была хорошо знакома с коллективом, а они знали меня и еще раньше приняли в семью. Когда мы с мужем говорили о моем возможном приходе в армию, он шутил, что я пойду туда только через его труп. И как бы это ни звучало грустно, но так и случилось - в армию я пришла после его гибели.

Зная мой характер, родители не удивились моему решению. У меня всегда было желание заниматься делом, где есть риск и опасность, в частности, стать спасателем. Но они все же надеялись, что я не приму такого решения, поэтому восприняли этот шаг болезненно.

Что касается позывного, то это история еще из моей гражданской жизни. Раньше у меня были рыжие косы, и, как я говорю, боженька наградил меня большими передними зубами (смеется), поэтому муж как-то назвал меня Белкой, и это прижилось. Еще с 19 лет я была Белкой, так что и для армии позывной уже был готов.

Легко ли было адаптироваться в бригаде, где служил ваш муж? А вообще в армии как воспринимают женщину в мужском коллективе? Это воспринимается так же, как и в гражданской жизни, где женщина за рулем, с точки зрения сильного пола, как обезьяна с гранатой?

Когда находишься с ребятами как гражданское лицо, то это одна ситуация, потому что тогда на меня не рассчитывают как на боевую единицу. Каких-то серьезных разногласий в начале не было - мне с коллективом повезло. Это касается и обучения, и работы в бригаде, батальоне. Ребята, наоборот, стараются меня везде привлекать, потому что видят, что мне интересно, что я развиваюсь, что я мотивированный человек и есть смысл меня учить.

Армия - это такой же коллектив, как и в гражданской жизни, просто гораздо больше. Здесь очень важно, насколько человек адаптирован к тому, чтобы влиться в коллектив, общаться с разными людьми.

Мы с одной девушкой после обучения пришли в бригаду, но она попала в боевой экипаж чуть раньше меня. По характеру она была довольно спокойная, не очень общительная - такая себе "кошка, которая гуляет сама по себе". Поэтому ей было сложнее влиться в коллектив.

Мне было проще еще и потому, что у меня есть на 10 лет старший брат, и я постоянно была в их компании - играла с ними в футбол, вместе ходили куда-то на чужие черешню, сдавали металл, поэтому я адаптирована к мужской компании с детства.

Работа с дронами - это был целенаправленный выбор или все-таки случайность? У вас есть какие-то любимые "птички"?

Муж также был пилотом дронов, аэроразведчиком, который работал с дронами типа Mavic, ведя разведку и выявляя вражеские цели. Мое заявление в батальон было написано по его образцу. Я также должна была стать пилотом-аэроразведчиком, но так сложилось, что на первом обучении пришлось учиться на пилота FPV. И после этого я поняла, что именно с ним хочу работать.

Полет на любом из дронов - это кайф. Есть разные модели, есть любимые "птички", в частности, из самого дорогого сегмента - Shrike, потому что это дрон, с которым у меня не возникало никаких проблем во время работы. А на втором месте - "Вырий", потому что это стабильность.

Хотя здесь есть много нюансов, мы часто ссоримся и конфликтуем, но служба поддержки и технари не боятся выходить на связь с боевыми экипажами и устранять проблемы в ходе производства. И такая связь очень полезна, ведь не бывает так, что производитель считает, что должен сидеть в Киеве, а ты там, мол, с мышами делишь одну галетку на троих. Все понимают, что у нас одна задача.

У дроноводов, которые на фронте, есть зависть к тем, кто занимается глубинными ударами, поражая стратегически важные военные объекты, НПЗ глубоко в тылу врага, то есть на территории России?

Если говорить об операциях "Птиц Мадяра", то здесь речь идет не о зависти к их работе. А о восприятии этого как супервозможности, чтобы попытаться связаться с такими людьми, которые непосредственно этим занимаются, чтобы учиться у них новому. Ребята показывают просто нереальные результаты, и это то, к чему должен стремиться настоящий пилот.

Конечно, FPV-дроны очень важны на поле боя, потому что нужно уничтожать живую силу врага в поле, в укрытиях, их пушки, минометы. Но это больше для защиты, чем для наступления. А там ребята летают вглубь России, демонстрируя, что в эту игру можно играть вдвоем и безопасности у врага не будет, пока они не уберутся из Украины.

Если артиллерист работает по координатам, то дронар видит врага в объективе камеры и понимает, что делает все, чтобы его уничтожить. Не возникает ли чувство жалости, когда видишь какую-то конкретную личность?

Был только один случай за время моей работы, когда возникло чувство жалости. Недавно мы начали работать с оптоволоконными дронами, а там очень идеальное изображение, если ничего не случилось во время полета до момента взрыва. Вот мы подлетаем, и я вижу на мониторе, что сидит парень, рядом с ним лежит автомат. Он видит дрон, но не убегает, ничего не делает. Мы подлетаем ближе, у него все лицо в крови и нет одной кисти руки. И, к сожалению, очень хорошо было видно его лицо. Удар. После этого где-то час было неприятное ощущение. Но потом, когда мирные жители в одном из населенных пунктов вышли забирать останки своих убитых соседей со двора, то как-то отпустило меня моментально.

Во время работы важно не поддаваться эмоциям, а думать, как лучше всего выполнить боевую задачу. Поэтому мне не до сожалений.

Ведете счет уничтоженных российских оккупантов?

Да, и это не только для того, чтобы себя порадовать, но и для того, чтобы грамотно представить результаты выполнения задания. У меня на счету 122 убитых врагов и 53 раненых.

У тех, кто не имеет отношения к армии, часто складывается впечатление, что дронщики работают вдали от линии боевого столкновения и они с кофе смотрят в монитор, и все для них очень безопасно. И лишь иногда заезжают на позиции? А как на самом деле?

Начнем с того, что на сегодняшний день из-за опасности происходит не заезд, а выход на позиции, то есть не на транспорте, а пешком. И речь идет о расстояниях от 10 до 20 км. Враг примерно знает наше местоположение, но территория большая, и точных координат у них нет. От нашей позиции до фактической линии соприкосновения может быть до 5-7 км.

Если говорить о сегодняшней практике врага с инфильтрацией, то это может быть отработка по личному составу врага на расстоянии до 700 метров. То есть при плохой погоде, когда дрон не может вылететь, враг пролез, закрепился - и его нужно выбить оттуда.

Это уже давние байки, что пилоты дронов сидят в безопасности. Пилоты сейчас и у нас, и у врага - самые приоритетные цели. Как говорит мой командир роты, об успешности работы экипажа можно понять, если по тебе не пожалели запустить две кассеты "Града", миномет, артиллерию, рой дронов и в придачу еще КАБ. Это означает, что работаем довольно эффективно, потому что на бездарных никто такой ресурс тратить не будет.

Сейчас на позиции операторы могут находиться до 40 дней. В силу изменения погодных условий, когда дни длиннее, ночи светлее, осадки, то каждая смена - это очень большой риск для личного состава, а также большой километраж, который нужно пройти пешком при высокой вражеской активности. Поэтому стараемся меняться реже, чтобы избежать рисков. У нас был абсолютный рекорд на позиции - 37 дней.

Минобороны ввело контракты для молодых людей в возрасте 18-24 лет, которые предусматривают довольно привлекательные условия службы. Речь идет о почти ваших ровесниках. Но, кажется, массово молодежь не пошла воевать. Что вы думаете по этому поводу?

Когда кто-то принимает решение служить, то не все измеряется деньгами. Не исключено, что сработал фактор, что молодые люди наслушались о службе от тех, кто воевал, и речь шла, вероятно, не о лучших примерах. В частности, о некомпетентности в их частях командования, недостаточной поддержке человека, получившего ранение.

Когда кто-то слышит о таком, разве ему захочется идти воевать? Конечно, так не везде, в частности, хороший пример - Третий корпус. Но рядом есть много подразделений, где глупости настолько много, что для описания этого "трешняка", о котором слышу от ребят, не хватило бы и нескольких томов. Больше всего таких историй из учебных центров, где часто работают по формуле - "Круглое отнесем, квадратное катим". Когда нет понимания необходимости учить работать с дронами.

Есть еще немало командиров "старой школы", у которых амбиции идут впереди них. Если им кажется, что кто-то не так посмотрел, то сразу наказание - автомат в руки и бегом три круга под гору.

У нас, к примеру, с командиром взвода можно решать все вопросы, даже личные, а к командиру роты можно обратиться с более глобальными вопросами. То есть у нас максимально товарищеские отношения, но с большим уважением.

Как воспринимаете жизнь в тылу, когда уходите в отпуск? Что думаете о мужчинах, которые живут своей счастливой жизнью, пока вы на фронте?

Если говорить об отпуске, то я настолько успеваю соскучиться по родным и по своим любимым делам, которые были до войны, что на самом деле мне на них все равно. Частично отношусь к ним с пониманием, потому что они боятся мобилизации. Но когда его ловят, сажают в автобус и привозят на обучение, то потом возникает вопрос: что с ним делать и будет ли он полезен на фронте?

Надо понимать, что люди, с которыми ты заходишь на позицию, - это твоя вторая семья. Там должно быть идеальное взаимодействие, и главное - доверие. Если мне дадут "чувака", который еще вчера хвастался, как классно он сбежал из ТЦК, а также жаловался, что его утомила война, потому что он в 9.00 утра не может выпить кофе во время тревоги, то какая от него польза? Вообще, нормально бояться, но не нормально прятаться.

Страх на войне. Как вы с ним справляетесь?

Когда я пришла, то была более отчаянной, потому что не видела ничего страшного в том, что могу погибнуть и последовать за мужем. Я еще не умела нормально управлять дронами, только училась. Но со временем, когда у меня появились первые пораженные цели, я развивалась, ко мне прислушивались, тогда меня начала беспокоить безопасность, я стала более осторожной, продумывала, как провести операцию эффективно с меньшим риском.

И когда тебе говорят, что на тебя рассчитывают, что только ты можешь справиться с этой задачей, ты начинаешь больше ценить себя и хочешь выжить, чтобы не подвести. Потому что если меня убьют из-за собственной глупости, то это стыдно, это уже можно премию Дарвина давать за бессмысленную смерть. Плюс ребятам придется срываться и идти на позиции, да еще и думать, как мое тело куда-то везти. Поэтому я на все теперь смотрю с практической точки зрения.

Вы приезжаете к своим родным в Винницкую область, идете в форме. Как часто вы слышали, что вы ненормальная и что вас понесло на войну, потому что, мол, это не женское дело.

Это слышу постоянно. Люди делятся на две группы - одни подходят, чтобы спросить, а зачем ты туда пошла, а другие, чтобы узнать, когда закончится война. Третьего не дано.

И что вы отвечаете?

Вторым говорю - "завтра". А первым вообще не вижу смысла что-то объяснять. И еще они часто убеждены, что я где-то в штабе сижу. Особенно это любят говорить мужчины, которые начинают осуждать девушку, женщину за ее выбор.

В целом сейчас в соцсетях такие тенденции, что роль женщины в армии высмеивают. Сейчас женщины занимают командные должности. И мужчины иногда не могут смириться с тем, что женщины могут работать наравне с ними или даже лучше них.

Понимаю, что это шутка, что война закончится завтра. А на самом деле?

Очень сложно людям что-то объяснять на пятый год большой войны, хотя на самом деле она длится гораздо дольше. Есть еще много тех, кто живет с иллюзией, что их это не коснется. И именно от них часто слышу, что россиянам нужно отдать те земли, которые они хотят.

Помню, как в одном полностью разрушенном населенном пункте в Донецкой области на руинах стены дома было написано баллончиком: "Не дадим жить лучше, чем мы". Только когда люди поймут, что эта война не за территории, а фактически за выживание целой нации, тогда, возможно, они начнут что-то делать.

И все же когда-нибудь война закончится. Где вы себя видите?

Прежде всего - сделаю загранпаспорт, потому что сейчас это очень дорого (смеется).

До войны я очень хотела, несмотря на свой бунтарский характер, свою семью, детей, которые бегают на площадке, и мы играем мячиком. У меня эту возможность отняли.

Война показала, что я могу гораздо больше, чем думала, что я морально сильнее. Хотелось бы как-то совместить свою гражданскую специальность с тем, чему я научилась в армии.

Но нужно понимать, сколько горя будет, когда все вернутся домой. Будет тяжело. Это и сейчас чувствуется, когда люди, которые без выхода полгода находятся в зоне боевых действий, приезжают домой. В частности, в Винницкой области часть людей до сих пор не понимает, что в Украине война. Они не хотят слушать новости о прилетах в других городах, чтобы не портить себе настроение. У них война, когда закрываются магазины во время тревоги. На этом их дискомфорт заканчивается. И когда ты приезжаешь с фронта, то видишь совсем другую реальность. В зоне боевых действий война сорвала с людей их фальшивые маски. А в тылу это так не работает.

Единственное правильное решение, которое я приняла, - это то, что из своих 17 дней отпуска уже на 12-й или 13-й я стояла перед командиром роты, чтобы идти на позиции. Я не смогла дольше пробыть в отпуске.

