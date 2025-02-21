Путешественникам рассказали, почему пиво в аэропорту "на дорожку" – плохая идея.

Для многих туристов уже давно стало традицией выпить бокал пива или еще какого-то алкоголя в баре аэропорта перед посадкой на рейс или затариться бутылочкой чего-то "для настроения" в duty free.

Как пишет Daily Express, с приближением лета в Google резко возрастает популярность запроса "пиво в аэропорту". Однако пассажирам стоит дважды подумать, прежде чем начинать свое путешествие с пенного напитка в терминале.

"Я бы не стал избегать многого, если бы летал как пассажир, за исключением всего, что, как вы знаете, может расстроить ваш желудок! Единственное, чего я бы действительно избегал, – это любой алкоголь перед полетом. Большинство людей не знают, что он влияет на вас в два раза сильнее в воздухе, поэтому вы с большей вероятностью почувствуете его воздействие, чем на земле", – рассказал в разговоре с онлайн-турагентом Omio опытный бортпроводник Дэшил Хоровиц из Air Transat.

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При этом он посоветовал туристам плотно поесть перед полетом, поскольку на сытый желудок проще заснуть.

Также Дэшил призвал путешественников сделать все для того, чтобы минимизировать стресс от полета. В частности, он советует заранее сделать все специальные запросы, например, предупредив авиакомпанию о аллергиях или других нетипичных предпочтениях в еде.

Кроме того, бортпроводник советует приезжать в аэропорт минимум за 2-3 часа до вылета, чтобы пройти все необходимые процедуры без стресса.

При этом он рекомендует взять с собой на борт теплый свитер, перекус, бутылку воды и ручку на случай, если вам понадобится делать заметки или заполнять какие-либо формы на борту.

"Это то (ручка – ред.), о чем большинство людей, похоже, забывают, поэтому я никогда не сажусь на самолет без нее", – пояснил Дэшил.

Как сообщал УНИАН, ранее глава крупнейшего европейского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири требовал ввести ограничения на алкоголь в аэропортах по всей Европе. По его словам, в последнее время пьяные пассажиры стали слишком часто дебоширить в самолетах и срывать рейсы.

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