По словам Майкла О'Лири, пьяные пассажиры стали слишком часто дебоширить в самолетах.

Генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири потребовал ввести ограничения на алкоголь в аэропортах по всей Европе, чтобы пассажирам наливали не больше двух напитков в ожидании рейсов.

Именно высокий уровень потребления алкоголя и наркотиков пассажирами, на ряду с массовыми задержками рейсов по всей Европе этим летом, приводят к вспышкам ярости во время полетов, заявил он в интервью The Independent.

"Мы видим рекордные цифры. Мы и большинство авиакомпаний по всей Европе наблюдаем резкий рост, особенно этим летом, недовольных пассажиров на борту. Я думаю, что реальная проблема заключается в том, что задержки рейсов этим летом достигли рекордного уровня, поэтому люди проводят время в аэропортах, выпивая перед посадкой в ​​самолет", – пожаловался О'Лири.

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По его словами, драки между пассажирами на борту самолета на данный момент являются самой большой проблемой, с которой сталкиваются экипажи.

"Сейчас мы, вероятно, имеем дело по крайней мере с одним серьезным случаем нападения в неделю.. Пять или десять лет назад это было бы почти нулевым", – рассказал глава Ryanair.

В то же время он подчеркнул, что пассажиры под наркотиками являются куда более проблемными, чем те, кто просто злоупотребляет алкоголем.

"Вы всегда будете иметь пьяных пассажиров, но пьяные пассажиры, как правило, засыпают. Пьяные пассажиры, которые принимают порошок и таблетки, становятся агрессивными", – пояснил О'Лири.

Глава Ryanair также рассказал, что его авиакомпания уже подала соответсвующие заявления в правительства по всей Европе.

"Мы хотим двух вещей. Во-первых: гораздо более эффективные штрафы – штрафы пассажиров местными магистратами, когда их высаживают из самолета за неподобающее поведение. И второе: нам нужно ввести запрет в аэропортах – не на продажу алкоголя, а ограничить количество алкоголя, которое может быть продано любому пассажиру, двумя алкогольными напитками", – отметил он.

Одновременно О'Лири рассказал, как, по его словам, можно контролировать такое ограничение.

"Так же, как вы должны показать свой посадочный талон, когда вы проходите через магазины беспошлинной торговли, чтобы купить сигареты или алкоголь, мы считаем, что вы должны показать свой посадочный талон, чтобы купить алкогольный напиток в баре в аэропорту. И вам не должны подавать больше двух алкогольных напитков – особенно когда рейсы задерживаются", – заявил он.

Директор по обслуживанию на борту Ryanair Шинед Куинн добавила, что если в самолете бортпроводники еще могут контролировать потребление алкоголя пассажирами, то в баре аэропорта нет контроля, а потому "находясь там два дополнительных часа, люди просто потребляют больше алкоголя".

При этом О'Лири выделил рейсы из Ливерпуля и Глазго на Ибицу как особенно подверженные сбоям.

"На всех наших рейсах на Ибицу мы вообще не пускаем никого на борт с бутылками – мы обыскиваем их сумки при посадке... Раньше мы разрешали им брать бутылки с водой – не понимая, что они полны водки. Теперь мы даже не разрешаем им брать бутылки с водой на борт", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее самолет Ryanair совершил экстренную посадку из-за массовой драки пассажиров за места. Девятерых пассажиров, участвовавших в этом инциденте, задержала полиция.

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