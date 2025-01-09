Более 150 путешественников были вынуждены задержаться на ночь в аэропорту из-за "непростительного поведения" одного из пассажиров.

Ирландский лоукостер Ryanair решил подавать в суд на пассажиров, которые ведут себя недисциплинированно на рейсах, в рамках своей программы масштабного подавления нарушений на борту.

Как пишет The Independent, в своем иске, поданном в Ирландский окружной суд, авиакомпания требует возмещения ущерба в размере 15 тысяч евро от нарушителя правил после того, как его "непростительное поведение" привело к изменению маршрута рейса.

Отмечается, что рейс авиакомпании FR7124 из Дублина (Ирландия) в Лансароте (Испания) 9 апреля 2024 года был вынужден приземлился в Порту (Португалия), где 160 пассажиров были задержаны на ночь и в результате пропустили "целый день своего отпуска".

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В Ryanair считают, что дебошир должен "возместить расходы" на ночлег, пассажирские расходы и сборы за посадку.

В заявлении авиакомпании от 8 января 2025 года говорится, что авиакомпания придерживается строгой политики нулевой терпимости к нарушениям правил и "продолжит принимать решительные меры по борьбе с недисциплинированным поведением пассажиров на борту самолета" в интересах других пассажиров.

"Неприемлемо, что пассажиры, многие из которых отправляются с семьей или друзьями насладиться расслабляющим летним отдыхом, страдают от ненужных помех и сокращения времени отпуска из-за поведения одного недисциплинированного пассажира", – заявил представитель Ryanair.

При этом в авиакомпании заявили, что намерены и дальше наказывать пассажиров, срывающих рейсы.

"Это лишь одно из многих последствий, с которыми столкнутся пассажиры, нарушающие рейсы, в рамках политики нулевой терпимости Ryanair, и мы надеемся, что эти действия предотвратят дальнейшее недисциплинированное поведение на рейсах, чтобы пассажиры и экипаж могли путешествовать в комфортной и уважительной обстановке", – говорится в заявлении Ryanair.

Отметим, это уже не первый инцидент с буйными пассажирами на борту, из-за которых Ryanair был вынужден совершать вынужденную посадку своих рейсов. Так, летом 2024 года самолет авиакомпании пришлось посадить на полпути из Агадира (Марокко) в Лондон (Великобритания) из-за массовой драки пассажиров за места.

Позже гендиректор Ryanair Майкл О'Лири потребовал ввести ограничения на алкоголь в аэропортах по всей Европе, чтобы пассажирам наливали не больше двух напитков в ожидании рейсов. По его словам, пьяные пассажиры стали слишком часто дебоширить в самолетах.

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