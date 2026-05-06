Украина не хочет китайских деталей в дронах: какая страна может помочь, - The Guardian

Значительная часть цепочек поставок компонентов для украинских дронов по-прежнему зависит от Китая.

Украина активизирует усилия, чтобы уменьшить зависимость от китайских компонентов в производстве беспилотников, одновременно наращивая собственные мощности для обеспечения потребностей фронта. На этом фоне все более важным партнером для нее становится Тайвань, который предлагает высокотехнологичные решения. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечается, полномасштабная война России в Украине существенно изменила характер боевых действий. Одним из ключевых инструментов на поле боя стали беспилотники. Их используют для разведки, корректировки огня, нанесения ударов в глубоком тылу врага. Именно массовое применение дронов позволяет Украине сдерживать продвижение российских войск и одновременно стимулирует развитие собственной оборонной промышленности.

Впрочем, значительная часть цепочек поставок компонентов для дронов до сих пор зависит от Китая. На этом фоне Киев, а также страны Европы и США, начали активнее искать альтернативных поставщиков.

По данным независимого украинского аналитического центра Snake Island Institute (SII), одним из таких желанных партнеров для украинских производителей дронов становится Тайвань, известный своими особыми достижениями в микроэлектронике, навигационных системах и аккумуляторах. Именно в этих отраслях западные поставщики часто уступают ему.

"Похоже, Тайвань готов воспользоваться этой возможностью: президент Лай Чин-те продвигает дополнительный оборонный бюджет в размере 40 млрд долларов США, который предусматривает финансирование дронов и внедрение искусственного интеллекта", – говорится в статье.

Экспорт дронов из Тайваня резко вырос

По информации Института исследований демократии, общества и новых технологий (DSET), экспорт тайваньских дронов в Европу в 2025 году вырос более чем в 40 раз, а Польша и Чехия стали одними из крупнейших рынков. И эта тенденция усиливается: уже в первом квартале 2026 года объемы экспорта превысили показатели всего предыдущего года.

Как выяснили исследователи DSET, большинство этих дронов предназначено для дальнейшей передачи Украине, а указанные страны выступают посредниками.

"У нас есть компоненты, произведенные на Тайване, и это уже не редкость в отрасли", – говорит директор по международным альянсам компании Vyriy – одного из ведущих украинских производителей дронов, который активно выступает за локализацию производства и уменьшение зависимости от китайских компонентов, Богдан Диордица.

По его словам, поиск альтернатив был вызван опасениями, что Китай может еще больше ужесточить экспортные ограничения. Мол, Тайвань с его мировым уровнем в производстве полупроводников и интеграции электроники является "на 100% ценным партнером".

Тайвань пока производит мало дронов, и они дорогие

Впрочем, главным приоритетом Украины остается локализация производства, отметил аналитик SII Артур Савчий. По данным Минобороны Украины, по состоянию на прошлый год в стране действовало более 100 производителей компонентов. Украинские компании также адаптируют системы специально под нужды фронта – то, чего массовые китайские производители часто не могут обеспечить.

Впрочем, пишет издание, даже с развитием внутреннего производства Украина в ближайшее время вряд ли сможет полностью отказаться от китайских компонентов. Главная причина – их значительно более низкая цена и широкая доступность. Даже детали, изготовленные в других странах, в частности литиевые батареи и магниты из редкоземельных металлов, часто все равно зависят от китайского сырья.

Тайвань также не лишен этой зависимости, говорится в статье. Китай остается крупнейшим источником импорта дронов для острова. Тайбэй планирует создать полностью "некитайскую" индустрию дронов к 2027 году и к 2030-му производить треть необходимых редкоземельных магнитов. Однако эти изменения еще продолжаются.

Масштабы производства Тайваня тоже имеют ограничения. Как указывает издание, потребности Украины в военное время огромны – речь идет о миллионах дронов в год. Зато нынешние объемы производства Тайваня, по данным таможенной службы, составляют лишь сотни тысяч.

Китайские продукты также имеют значительное преимущество в цене – некоторые модели стоят в разы дешевле тайваньских, говорит генеральный директор компании Thunder Tiger, одного из крупнейших производителей дронов на Тайване, Джин Су. Его компания уже передавала дроны Украине для полевых испытаний.

"Они тестируют, им нравится, но не покупают, потому что это все еще слишком дорого", – говорит Су.

Влияние геополитики

Геополитика также усложняет ситуацию, пишет издание. Украина официально не признает Тайвань и поддерживает осторожные отношения с Китаем, который остается ее крупнейшим торговым партнером. Поэтому большая часть сотрудничества происходит опосредованно – через Польшу, Чехию и США. Признаков системной межправительственной координации немного – взаимодействие в основном происходит на уровне бизнеса.

В то же время тайваньские компании остаются гибкими: некоторые из них открыли производственные мощности в Литве и Польше, чтобы лучше работать с Украиной, а государственная структура по развитию отрасли подписала меморандумы о сотрудничестве с пятью европейскими странами.

Учитывая рост спроса на дроны с искусственным интеллектом, эксперты и поставщики видят потенциал для более глубокого сотрудничества между Украиной и Тайванем. Министерство экономики Тайваня уже пообещало поддержать семь высокотехнологичных компаний финансированием в размере около 326 млн тайваньских долларов (10 млн долларов США) для разработки специализированных чипов для дронов.

Украинские производители подчеркивают: ключевым критерием выбора поставщиков является эффективность для фронта. В нынешних условиях решения принимаются не только из экономических соображений, а прежде всего из необходимости выживания и победы в войне.

"Мы создаем оружие не под давлением рынка или энергетики, а под давлением выживания", – говорит Диордица.

Возможности украинских дронов

Как сообщал ранее УНИАН, украинские дроны научились выжигать врага изнутри зданий. По данным Forbes, теперь они залетают прямо в окна и маневрируют между комнатами, чтобы найти врага в укрытии. Аналитики убеждены, что массированное применение FPV-дронов позволяет буквально "выжигать" врага из городских кварталов, сохраняя жизни наших защитников. Поэтому сейчас уже нет смысла отправлять штурмовиков в огонь, пока дроны не убедятся, что враг ликвидирован или обезврежен.

Также Bloomberg писал, что украинские дроны теперь могут атаковать четверть территории и 70% населения РФ. Наши беспилотники теперь регулярно поражают цели в глубине России, достигая Уральских гор и населенных пунктов, где большинство людей считали войну далекой проблемой.

