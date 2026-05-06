Ударили первые жаркие +30°: Украина стала одной из самых тёплых в Европе

Скоро жара в Украине уже ослабнет.

После апрельской прохлады в Украину пришла летняя жара. Как сообщил на своей странице в Facebook синоптик Виталий Постригань, в Украине уже зафиксировали первые +30°.

По его данным, такая высокая температура была зафиксирована на метеостанции Чернобыль, что в Киевской области. Украина в целом стала одной из самых теплых стран Европы.

"Такой скачок в лето организовал высотный гребень тепла и приток тропического воздуха с Балкан и Центральной Европы на фоне солнечной малооблачной погоды", – пояснил синоптик.

Однако, по его прогнозу, такая погода продлится недолго.

"По предварительным прогнозным оценкам, на выходных атмосферные фронты принесут ослабление летней жары и локальные кратковременные грозовые дожди", – прогнозирует Постригань.

По его данным, температура воздуха ночью составит +7…+12°, а днем снизится до комфортных +17..+22°.

Лето 2026 в Украине – стоит ли ждать невыносимой жары

Заявления о "+40 все лето" в Украине – это преувеличение. Об этом сообщила синоптик Наталья Птуха. Она пояснила, что точно спрогнозировать температуры на весь сезон невозможно: есть лишь общая тенденция к потеплению и более частым волнам жары, но это не означает, что лето будет аномальным. По ее словам, +40 °C возможны лишь местами и ненадолго.

