Во время режима тишины РФ ударила по Украине ракетами и дронами: попала 'Шахедом' по дому

Ночью под российским обстрелом оказались Харьков, Запорожье и Кривой Рог.

В ночь на 6 мая, когда по предложению Украины уже должен был действовать режим тишины, россияне нанесли удары по нескольким ее регионам. В частности, под российской атакой оказались Харьков, Запорожье, Кривой Рог.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, в результате попадания "Шахеда" по частному дому в Новобаварском районе начался пожар. Всего повреждения получили 7 частных домов. Один человек пострадал. Также враг нанес удар и по Шевченковскому району.

Кроме того, оккупанты атаковали объект промышленной инфраструктуры в Запорожской области. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Видео дня

Под ударами оказалась и Днепропетровская область. По информации начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, утром 6 мая враг атаковал город "Шахедами" – повреждена инфраструктура.

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа рассказал о последствиях атаки на Днепр, которую россияне совершили накануне. По его данным, погибли четыре человека, еще 19 получили ранения.

"В результате атаки на Днепр повреждены предприятия. Четыре человека погибли. Еще 19 получили ранения. Четверо мужчин 23, 33, 44 и 52 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии. 13 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести", – отметил он.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 6 мая, начиная с 18:00 5 мая, противник атаковал Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области, 1 управляемой авиационной ракетой Х-31 из воздушного пространства Курской области, а также 108 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с разных направлений.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 89 вражеских БПЛА. В то же время зафиксировано попадание 2 баллистических ракет, 1 управляемой авиационной ракеты и 9 ударных БПЛА в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 1 локации.

Режим тишины в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, Украина объявила режим тишины с 6 мая. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона во время действия режима тишины будет действовать зеркально.

Ранее Россия объявила о перемирии на 8–9 мая "в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне". При этом там пригрозили Украине ударами в случае попыток сорвать "празднование".

FT писало, что своим призывом к досрочному и более длительному прекращению огня Зеленский хотел показать, что Украина открыта для деэскалации, проверяя готовность России пойти дальше ограниченного и символического перемирия. Чиновники рассказали журналистам, что президент Украины хочет выявить противоречие в том, что российский диктатор Владимир Путин требует безопасности для своего парада, продолжая наступательные операции на территории нашего государства.

Вас также могут заинтересовать новости: