На Львовщину надвигается непогода: синоптики предупредили об опасности (инфографика)

На сегодняшний день во Львове и по области объявлен I уровень опасности.

Во Львове сегодня, 6 мая, будет ветрено, а по области еще и пройдут грозы с градом. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"На территории Львовской области 6 мая днем порывы юго-западного ветра 15–20 м/с, местами гроза, град", – предупреждают синоптики.

Во Львове днем ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с.

Видео дня

Из-за непогоды на Львовщине введен I уровень опасности, желтый.

Погода во Львове 6 мая

В среду погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления и влияние атмосферных фронтов с юго-запада.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем местами пройдут кратковременный дождь, гроза, град. Также утром будет наблюдаться слабый туман. Ветер будет со скоростью 7 – 12 м/с, днем порывы усилятся до 15 – 20 м/с. Температура по области от +22° до +27°, а во Львове термометры покажут +24°...+26°.

Напомним, во второй половине недели на погоду во Львове начнут влиять фронты от циклонов, которые будут формироваться над Польшей и странами Балтики. Это приведет к кратковременным дождям, возможны также грозы и град. Ветер постепенно сменит южное направление на западное. Ночью температура существенно не изменится, а вот днем станет прохладнее – похолодает до +16°...+18°.

Вас также могут заинтересовать новости: