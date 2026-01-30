Вспышка вируса Nipah в Индии: британские медики опубликовали предупреждение для туристов

Вспышка заболевания в Индии вызвала обеспокоенность в отношении путешествий по всей Азии.

13 января было зарегистрировано два подтвержденных случая заражения вирусом Нипа у медицинских работников в Калькутте. В связи с этим, британские медицинские чиновники предупредили путешественников о вспышке "серьезной инфекционной болезни" в Индии, сообщает The Independent.

В публикации говорится, что этот зоонозный вирус, который распространяется преимущественно плодоядными летучими мышами, может заражать людей через прямой контакт с этими млекопитающими или при употреблении зараженных продуктов питания.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус Нипа может протекать бессимптомно, а летальность составляет от 40 до 75 процентов.

Издание отмечает, что вспышка заболевания в Индии вызвала беспокойство по поводу путешествий по всей Азии. В таких странах, как Таиланд и Пакистан, были введены новые меры проверки на Covid в аэропортах, принимающих рейсы из этого региона.

Поэтому издание собрало информацию, которую нужно знать отдыхающим, чтобы обезопасить себя от вируса Нипа во время путешествий.

Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) не обновляло конкретные рекомендации по поездкам в Индию со времени вспышки вируса.

В целом путешественникам рекомендуется не приближаться на расстояние менее 10 км к границе между Индией и Пакистаном, а также к территориям Джамму и Кашмир.

В статье указывается, что вспышки вируса Нипа у людей, как правило, фиксируются в сельских районах Южной и Юго-Восточной Азии.

Примечательно, что это уже девятая вспышка данного вируса в Индии с момента регистрации первых случаев заболевания в 2001 году. По данным Британского агентства по вопросам здравоохранения (UKHSA), кроме текущей вспышки в Западной Бенгалии, с 2019 года ежегодные вспышки наблюдаются в штате Керала.

Добавляется, что с 2001 года вспышки также регистрируются почти ежегодно в Бангладеш. Более того, в таких странах, как Малайзия, Филиппины и Сингапур, ранее также регистрировались случаи заболевания вирусом Нипа.

По данным издания, у некоторых людей инфекция может протекать и бессимптомно с инкубационным периодом от 4 до 21 дня.

Среди наиболее распространенных симптомов заболевания - повышенная температура тела, головная боль или спутанность сознания, затрудненное дыхание или кашель. Кроме этого, как сообщили в ВОЗ, нередко у больного озноб, сонливость, головокружение, рвота и диарея.

"В тяжелых случаях у пациентов может развиться воспаление мозга, известное как энцефалит и менингит", - говорится в статье.

Издание сообщило, что в настоящее время не существует вакцины или лекарств для профилактики или лечения вирусной инфекции Нипа.

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии подтвердило 27 января, что все 196 человек, которые контактировали с двумя подтвержденными случаями заболевания вирусом Нипа в Западной Бенгалии, дали отрицательные результаты тестирования.

Однако для путешественников, направляющихся в Индию или вылетающих из нее, в некоторых международных аэропортах введены меры скрининга. Таиланд, Непал и Тайвань на этой неделе усилили медицинский надзор и проверку туристов.

По данным UKHSA, риск заболевания вирусом Нипа для туристов, посещающих эндемичные страны, является "очень низким", если соблюдать меры предосторожности, в частности выполнять правила гигиены рук.

Издание добавляет, что тщательное мытье или очистка фруктов от кожуры может уменьшить риск заражения вирусом, а контакт с инфицированными животными, в частности на свинофермах, вблизи которых обитают фруктовые летучие мыши, следует осуществлять только в защитной одежде.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые установили, что люди, которые после вакцинации настраивали себя на позитивные мысли, вырабатывали больше защитных антител в крови в ответ на прививку. Ученые сделали предположение, что фиктивное лечение приводит к реальному улучшению состояния пациента именно через эту нейронную сеть. Отмечается, что исследование указало на потенциальную связь между активностью конкретных мозговых путей, связанных с мотивацией и ожиданием, и работой иммунной системы.

Также мы писали, что масштабное исследование, проведенное во Франции, указывает, что люди, получившие вакцину от COVID-19, имели более низкий риск смерти. Также результаты показали, что у таких пациентов низкий уровень серьезных осложнений после применения мРНК-вакцин. Более того, у вакцинированных людей риск смерти от любых причин в течение следующих четырех лет был на 25% ниже, чем у невакцинированных.

