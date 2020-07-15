Кабмин пересмотрел правила въезда для иностранцев
Кабинет министров Украины увеличил показатели заболеваемости для стран, которые определяются как государства со значительным распространением COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.
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"Предлагается установить, что государствами с широким распространением COVID-19 считаются те, где количество активных случаев заболевания составляет более 55 на 100 тысяч населения", - отметил перед принятием решения министр здравоохранения Максим Степанов.
Ранее этот статус получали страны, где заболеваемость составляет 40 человек на 100 тысяч населения.
Как сообщал УНИАН, 7 июля, министерство здравоохранения опубликовало обновленный перечень стран «красной» и «зеленой» зон по показателям активных больных на 100 тысяч населения для Украины.
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