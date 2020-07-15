Кабмин пересмотрел правила въезда для иностранцев

Ранее в "красную зону" попадали страны, где заболеваемость составляет 40 человек на 100 тыс. населения, теперь 55.

Кабинет министров Украины увеличил показатели заболеваемости для стран, которые определяются как государства со значительным распространением COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

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"Предлагается установить, что государствами с широким распространением COVID-19 считаются те, где количество активных случаев заболевания составляет более 55 на 100 тысяч населения", - отметил перед принятием решения министр здравоохранения Максим Степанов.

Ранее этот статус получали страны, где заболеваемость составляет 40 человек на 100 тысяч населения.

Как сообщал УНИАН, 7 июля, министерство здравоохранения опубликовало обновленный перечень стран «красной» и «зеленой» зон по показателям активных больных на 100 тысяч населения для Украины.

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