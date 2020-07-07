Минздрав обновил перечень стран "красной" и "зеленой" зон для Украины

В «красной» зоне - Албания, Черногория и Египет. Турция и Хорватия находятся в «зеленой» зоне.

Министерство здравоохранения опубликовало обновленный список стран «красной» и «зеленой» зон по показателям активных больных на 100 тыс. населения для Украины.

Соответствующие данные по состоянию на 6 июля размещены на сайте Минздрава.

В свою очередь Государственное агентство развития туризма Украины со ссылкой на данные Минздрава разместило в Facebook информацию о пяти странах, где могут побывать на отдыхе украинцы.

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По обновленным данным Минздрава, в «красную» зону попала Албания. Также «красными» остаются Черногория и Египет. Турция и Хорватия находятся в «зеленой» зоне.

В Госагентстве туризма отметили, что граждане, которые приезжают из стран «красной зоны» в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением «Дій вдома».

Кабинет министров своим решением разрешил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из стран «красной зоны», при условии, если они сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и будут иметь отрицательный результат. Из стран «зеленой» зоны - без ограничений.

Для въезда в Украину иностранцам необходим страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 7 июля зарегистрировано 49 тыс. 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 283 летальных, 22 тыс. 193 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая.

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