Крупнейший железнодорожный вокзал в мире по площади как два Ватикана: где он находится

Железнодорожный вокзал Чунцин-Восток вдвое больше Ватикана. Он был построен за 7 лет и ежедневно обслуживает 300 тыс. человек.

Чунцин-Восток, крупнейший в мире железнодорожный вокзал, расположенный в китайском мегаполисе с населением около 10 млн человек, пишет Forsal.

Вокзал больше Ватикана

Он занимает площадь 1,22 млн ка м – вдвое больше Ватикана или 170 футбольных полей. В нем 15 платформ и 29 путей.

Этот масштабный проект открыли почти год назад. На его строительство ушло 2 млн кубометров бетона и 366 тыс. тонн стали. Это не просто железнодорожный вокзал, а полноценный транспортный узел и деловой центр в одном лице.

Первые приготовления к строительству этого гигантского вокзала начались в 2011 году. В то время Китайская железная дорога провела анализ будущего железнодорожного узла. Чунцин, расположенный в центре страны, считался идеальным пересадочным пунктом.

Строительство вокзала началось в 2018 году.Основные работы были завершены весной 2024 года, а вся станция открылась 27 июня 2025 года.

Особенность железнодорожной станции

Станция Чунцин-Восток спроектирована исключительно для высокоскоростных поездов, поэтому у нее меньше платформ, чем у Центрального вокзала в США (44) или Синдзюку в Японии (36).

Станция расположена сразу за чертой города и имеет линию метро. Учитывая ее внешний вид, масштаб и расположение, она больше напоминает терминал аэропорта. Китай поставил ставку на высокоскоростные поезда вместо коротких междугородних перелетов. Следовательно, со станции Чунцин-Восток регулярно отходят поезда в такие пункты назначения, как:

Шанхай (6 часов);

Пекин (6 часов);

Ухань (3 часа);

Ваньчжоу и Цяньцзян (1 час).

