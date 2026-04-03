Весна приходит постепенно: в самом популярном дендропарке Украины начался туристический сезон

В "Софиевке", самом популярном дендрологическом парке Украины, расположенном в городе Умань Черкасской области, на этой неделе официально стартовал новый туристический сезон.
Как говорится в сообщении на официальной Facebook-странице "Умань туристическая", в этом году входной билет в парк для взрослых стоит 200 гривень, для детей школьного возраста – 100 гривень, а для жителей Умани вход бесплатный.
Кроме того, дополнительно можно заказать экскурсию по "Софиевке": для взрослых ее стоимость составляет 70 гривень, а для детей – 40 гривень.
Парк открыт для посетителей ежедневно с 9:00 до 20:00, однако сфера обслуживания на его территории работает до 18:00.
Кроме того, на территории "Софиевки", начиная с апреля, активно проводятся разнообразные культурные мероприятия – художественные выставки, мастер-классы и прочее.
"Весна в "Софиевку" приходит постепенно... Сквозь свет, птичье пение и первые цветы, тянущиеся к солнцу... Еще совсем немного – и парк расцветет вовсю, заиграет красками и ароматами. А пока – идеальное время почувствовать эту нежную, тихую весну", – отмечают в администрации дендропарка.
Другие идеи для весенних путешествий по Украине
Кроме того, традиционно каждый год весной в Украине процветает так называемый цветочный туризм – туристы массово посещают различные природные парки, чтобы полюбоваться цветением цветов.
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Telegram-канале УНИАН.Туризм.