Весна приходит постепенно: в самом популярном дендропарке Украины начался туристический сезон

"Софиевка" приглашает туристов насладиться весной, пока еще нет летних толп.

В "Софиевке", самом популярном дендрологическом парке Украины, расположенном в городе Умань Черкасской области, на этой неделе официально стартовал новый туристический сезон.

Как говорится в сообщении на официальной Facebook-странице "Умань туристическая", в этом году входной билет в парк для взрослых стоит 200 гривень, для детей школьного возраста – 100 гривень, а для жителей Умани вход бесплатный.

Кроме того, дополнительно можно заказать экскурсию по "Софиевке": для взрослых ее стоимость составляет 70 гривень, а для детей – 40 гривень.

Парк открыт для посетителей ежедневно с 9:00 до 20:00, однако сфера обслуживания на его территории работает до 18:00.

Кроме того, на территории "Софиевки", начиная с апреля, активно проводятся разнообразные культурные мероприятия – художественные выставки, мастер-классы и прочее.

"Весна в "Софиевку" приходит постепенно... Сквозь свет, птичье пение и первые цветы, тянущиеся к солнцу... Еще совсем немного – и парк расцветет вовсю, заиграет красками и ароматами. А пока – идеальное время почувствовать эту нежную, тихую весну", – отмечают в администрации дендропарка.

Кроме того, традиционно каждый год весной в Украине процветает так называемый цветочный туризм – туристы массово посещают различные природные парки, чтобы полюбоваться цветением цветов.

