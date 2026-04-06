5 идей для весеннего путешествия на выходные по Украине: от сакур до Шевченко

По мере того как весна окутывает Украину, у многих украинцев пробуждается желание куда-нибудь съездить на выходные, чтобы до вечера побродить по уютным улочкам, открыть сезон террас и полюбоваться пейзажами. УНИАН.Туризм подготовил несколько идей для такого путешествия.

Украина – большая и разнообразная, поэтому, планируя, куда поехать на день-два отдохнуть на выходные, часто бывает трудно сделать выбор. В первую очередь на ум приходят такие очевидные варианты, как Львов или Черновцы, но если вы уже неоднократно там бывали, возможно, стоит рассмотреть и другие варианты для своего следующего путешествия.

УНИАН.Туризм подскажет вам несколько интересных идей из собственного опыта.

Ужгород – за сакурами

Возможно, это самый банальный вариант для весеннего путешествия по Украине, но факт есть факт – Ужгород выглядит невероятно в период массового цветения сакур, который обычно приходится на вторую половину апреля. Не верите нам на слово – смотрите фоторепортаж!

Впрочем, планируя апрельскую охоту за сакурами в Ужгороде, стоит быть готовыми к тому, что вы будете не одни – в этот период в город традиционно приезжает очень много туристов, поэтому с покупкой билетов на поезда и бронированием жилья могут возникнуть проблемы: лучше позаботиться об этом заранее.

Соответственно, и в самых модных местных заведениях в это время тоже трудно найти свободное место, поэтому советуем бронировать столики заранее и быть готовыми к тому, что темпы обслуживания в Ужгороде не самые быстрые – можно и час ждать простой салат.

Или же, если у вас есть такая возможность, приезжайте в Ужгород в середине рабочей недели, когда туристов выходного дня будет значительно меньше.

В конце концов, этот город стоит того, чтобы посетить его в сезон цветения сакур – когда солнце уже садится гораздо позже, вечера теплые (в Закарпатье в целом весна приходит немного раньше, чем в Киеве), а улицы наполняются пьянящими цветочными ароматами.

Каменец-Подольский – насыщенные выходные в городе

Еще один замечательный вариант для весенних выходных в Украине – исторический город Каменец-Подольский в Хмельницкой области, который в последние годы довольно неплохо развился в плане туризма: его центр аккуратно прибран, там появилось много современных заведений питания.

В то же время это один из тех городов, который никогда не надоедает – приезжая туда снова и снова, там все равно можно найти, чем себя занять: заглянуть в местные дворики, посетить знаменитую крепость, побывать в одном из старинных соборов, прогуляться по парку над Днестровским каньоном и полюбоваться закатом над ним.

После начала полномасштабной войны в Каменце заметно увеличилось количество молодежных заведений питания на любой вкус, однако в субботу вечером там может быть многолюдно.

Житомир – скрытая жемчужина

Да, несмотря на глупую шутку из просторов Интернета последних месяцев – Житомир существует, и там на самом деле классно. И хотя мы попали туда впервые прошлой осенью, когда растительности в городе уже не было и весь день моросил дождь, тогда сложилось впечатление, что вот весной там должно быть очень красиво. Да еще и доехать туда можно всего за пару часов из Киева на маршрутке.

В Житомире много красивых исторических зданий – от старых водонапорной и пожарной башен до впечатляющего количества церквей. А еще там есть довольно интересный музей космонавтики.

Весной же будет красиво на берегах реки Тетерев, где обустроена набережная для прогулок и есть живописный подвесной мост. В целом, Житомир – очень зеленый город, поэтому там приятно гулять.

Не менее впечатляет и житомирская гастрономическая сцена – очень современная, интересная и вкусная. Правда, и здесь места стоит бронировать заранее.

Дендропарк "Александрия" – быстрое путешествие

Если же у вас в запасе немного времени и вы хотите ограничить путешествие одним днем, можно заглянуть в дендрологический парк "Александрия" в городе Белая Церковь Киевской области – ехать туда из столицы чуть больше часа.

"Александрия" – это один из крупнейших и самых известных дендропарков Украины, где помимо редкой флоры и фауны посетителей радуют и помпезные архитектурные формы 18-19 веков. И хотя там до сих пор есть определенные проблемы с некоторыми удобствами, такими как туалеты, это прекрасное место недалеко от Киева, где можно провести выходной.

Со второй половины апреля и в мае, когда деревья в парке покрываются зеленью, лужайки – полевыми цветами, а клумбы – изысканными композициями, там особенно приятно гулять, вдыхая свежие ароматы и слушая брачное пение птиц.

Канев – по следам Шевченко

Также в качестве варианта для однодневной поездки из Киева можно рассмотреть город Канев в Черкасской области. В первую очередь он известен как место захоронения Тараса Шевченко – там, на Тарасовой, или Чернечей горе, расположена его могила, а также тематический музей.

А еще с горы открываются невероятные виды на Днепр – ближе к маю его склоны покрываются зеленью и полевыми цветами, еще не выжженными солнцем, и это идеальное место, чтобы обрести покой.

Добраться туда можно на маршрутках из столицы примерно за 2 часа. Если же ехать на собственном авто, то по дороге можно будет сделать еще несколько остановок в очень красивых местах вдоль Днепра, например, в живописном селе Витачев, в городе Ржищев или в региональном ландшафтном парке "Трахтемиров".

Особое внимание рекомендуем уделить именно Витачеву – это по праву одно из самых красивых мест в Киевской области.

***

Конечно, это далеко не все замечательные места в Украине, которые можно посетить весной. Впрочем, если вы до сих пор не были в каком-либо из тех, что указаны в нашем списке, возможно, это тот самый "знак свыше", чтобы наконец это сделать.

