Этот маленький городок прозвали "умирающим городом" из-за его хрупкой инфраструктуры.

Если в Италии вы ищете малоизвестное место, где можно воссоединиться с природой и насладиться более спокойной обстановкой, нужно расширить поиски за пределы привычных туристических зон.

Чивита-ди-Баньореджо - очаровательный городок всего в полутора часах езды от Рима, откуда открывается вид на бесплодные земли, пишет Businessinsider.

Сильно пострадавший от землетрясений и эрозии, городок Чивита-ди-Баньореджо, расположен на вершине холма, получил прозвище "умирающий город" из-за своей хрупкой инфраструктуры. Сегодня здесь проживает всего несколько жителей, но на вид городок живее, чем когда-либо.

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Одна из его прелестей заключается в том, что добраться туда можно только по 300-метровому пешеходному мосту из Баньореджо, соседнего города, который служит источником пропитания для местных жителей.

К счастью, переход по этому тихому мосту и любование великолепными видами — одна из лучших частей путешествия. В городке так мало людей, что ничто не помешает вам любоваться историческими домами и потрясающими пейзажами северного Лацио.

Несмотря на то, что городок маленький, там есть много интересного. А покушать можно в маленьких ресторанчиках. В целом Чивита-ди-Баньореджо можно назвать идеальным местом для знакомства с традиционной итальянской кухней. Пообедать стоит в Osteria al Forno di Agnese. В этом очаровательном ресторане с приветливым персоналом подают все: от домашней пасты до свежих салатов. В этом ресторанике лучше попробовать пинчинелле с фисташковым песто и смешанный салат с клубникой и моцареллой.

Днем можно зайти в винный бар d'Andrea на аперитив, где подают мясную тарелку, таралли и проводят дегустацию вин.

В Чивита-ди-Баньореджо много замечательных мест, где можно остановиться. Любимое многими место - Сад Поэта, полный роз, тюльпанов и декоративных растений. Панорамный вид на окружающий пейзаж поистине захватывает дух.

В саду также есть очаровательное местечко, где можно купить органические продукты, например, джемы.

Также туристам стоит выделить время на поход по местным магазинчикам перед тем, как покинуть город. Можно заглянуть в в Acqua di Civita - небольшой магазинчик на главной площади, где продается косметика, парфюмерия, мыло и свечи.

Здесь также есть небольшой магазинчик, где продаются прекрасные керамические тарелки и вазы, украшенные росписями с религиозными сценами или этрусскими символами.

В целом, посещение Чивита-ди-Баньореджо - идеальный способ сбежать от толп в Риме. Хотя в высокий сезон в этом городке много туристов, здесь всегда царит глубокая тишина.

Ранее УНИАН.Туризм писал, что назван удивительный город в Италии для лучшего бюджетного отдыха. Этот исторический портовый город может похвастаться богатейшим культурным наследием.

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