Один из городков, пожалуй, является одинм из самых недооцененных мест в Италии для ценителей вина.

Тем из туристов, которые хотят вкусить итальянскую dolce vita без ее дороговизны, не нужно ехать дольше часа от Рима.

Вот четыре небольших итальянских города, которые еще не избалованы толпой, пишет Traveloffpath. Они находятся всего максимум за час езды на поезде от вокзала Рим-Термини:

Чивита-Кастеллана

Видео дня

Расстояние от Рима составляет всего 60 км. В город можно приехать поездом из Рима-Термини до Чивита-Кастеллана-Мальяно. Поездка займет до полутора часов, а заплатить за дорогу придется от 5 до 13 евро.

Чивита-Кастеллана – небольшой городок, расположенный на холме с видом на сельскую местность Лацио. Он словно сошел с обложки детской книги: неподвластный времени старый город, вымощенный булыжником, окружен старинными стенами.

Форте Сангалло, замок, возвышающийся над городом, - одна из самых впечатляющих крепостей эпохи Возрождения в Европе. А расположенный неподалеку собор Санта-Мария-Маджоре, построенный в романском стиле, отличается красивым композитным полом и древней криптой.

Вы можете прогуляться по всему городу, посетив каждый переулок и семейную тратторию, и будьте уверены, что не встретите ни одной туристической группы, ни длинных очередей.

Помимо замка и собора, обязательно посетите Понте Клементино - каменный мост через глубокий овраг. А если у вас есть время, возьмите напрокат велосипед и исследуйте Виа Америна - римскую дорогу, построенную 2000 лет назад и сохранившуюся практически в первозданном виде.

Дзагароло

Расстояние от Рима составляет всего 30 км, добраться сюда можно поездом от вокзала Рим-Термини до станции Дзагароло. Дорога займет всего полчаса и стоить будет 2,60–3 евро.

Это еще одно необычное поселение на холме, известное нетронутым историческим центром, который не претерпел существенных изменений со времен Средневековья, и множеством памятников эпохи Возрождения и барокко.

Прогуливаясь по его извилистым улочкам, сохранившим средневековую планировку, вы увидите великолепные церкви, такие как Кьеза-ди-Сан-Пьетро-Апостоло, характеризующуюся высокой колокольней и кессонным потолком, богато украшенные дворцы, в частности, Палаццо Роспильози, и уютные винные бары.

Дзагароло, по сути, одно из самых недооцененных мест в Италии для ценителей вина. Дело в том, что этот городок входит в винодельческий регион Кастелли Романи, родину белых вин Фраскати и Чезане.

Если вы приедете сюда в сентябре, который уже совсем близко, не пропустите Сагра дель Ува, или фестиваль винограда: фотопарады, вино, разливающееся по всему городу, вкусная еда и живая музыка. И, что самое главное, здесь очень мало иностранцев.

Кастель-Гандольфо

Расстояние от Рима - 24 км. Доехать сюда можно на поезде от вокзала Термини до станции Кастель-Гандольфо. На дорогу уйдет около 45 минут. Стоимость проезда: 3–5 евро.

Расположенный на берегах озера Альбано в окружении пышных гор, Кастель-Гандольфо - самый охраняемый секрет Италии. На берегу озера есть небольшие галечные пляжи, рестораны и множество пунктов проката лодок и каяков, где можно насладиться природой.

Сам город, расположенный выше на склоне холма с видом на озеро, славится традиционными узкими итальянскими улочками, площадями с кафе и потрясающими виллами.

В Кастель-Гандольфо даже есть собственный Папский дворец. Палаццо Понтифичио - место, где папы отдыхали летом на протяжении веков, и его роскошные залы и украшенные фресками часовни открыты для посещения.

Тиволи

От этого города до Рима всего 30 км. Добраться можно сюда за час поездом от вокзала Рим-Термини до вокзала Тиволи. Стоимость проезда: 3–5 евро.

Это идеальное место для однодневной поездки, если вы приехали в Рим на 3-4 дня. Этот город, раскинувшийся на холмах Лазия, славится обширным собранием древнеримских достопримечательностей, славится очаровательным Старым городом и "местной", обжитой атмосферой.

Главная достопримечательность - вилла Адриана, монументальный археологический комплекс, представляющий собой бывшую летнюю резиденцию римского императора. Здесь находится знаменитый Морской театр - круглая арена, окруженная рвом, а также монументальные бани и храмы.

В самом сердце Тиволи находится Вилла д’Эсте - архитектурный комплекс эпохи Возрождения, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находится знаменитый сад с более чем сотней взаимосвязанных фонтанов и ручьев, а также исторический центр с его причудливыми таунхаусами, каменными ступенями и величественными водопадами.

Тиволи расположен на вершине холма, прямо над каскадами. Этими водопадами можно любоваться из разных точек города, но лучшая смотровая площадка находится в парке Вилла Грегориана, рядом с 100-метровым каскадом Каската Гранде.

Ранее УНИАН.Туризм писал что недалеко от Рима есть городок, в который можно попасть только по мосту. Этот маленький городок прозвали "умирающим городом" из-за его хрупкой инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: