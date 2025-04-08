Новая система может заработать уже в июле 2025 года.

Туристам в Италии придется заранее бронировать места через специальное приложение, если они хотят посетить один из самых популярных пляжей Сардинии – Туэрредду, впечатляющий залив в форме полумесяца, расположенный на одноименном острове.

Как пишет The Telegraph, ранее местные власти уже ограничили количество посетителей пляжа в летние месяцы 1100 людьми в день, однако теперь местный совет коммуны Теулада хочет, чтобы посетители бронировали места через приложение.

"Мы надеемся начать работу с новой системой уже в июле", – сообщил местным СМИ мэр Теулады Анджело Милия.

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Стоит отметить, что сардинские власти ограничивают количество посетителей Туэрредды еще с 2020 года. Также там вводят запреты на одноразовые пластиковые пакеты, курение и вывоз песка или гальки с пляжа.

Как сообщал УНИАН, ранее подобную инициативу анонсировали и власти испанского острова Майорка. Впрочем, там главная цель бронирования – положить конец войне за шезлонги.

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