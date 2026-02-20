Uber запускает бесплатные поездки для наблюдения за северным сиянием в Лапландии

Сервис такси Uber объявил о запуске новой необычной услуги Uber Aurora, предлагающей пассажирам поездки для наблюдения за северным сиянием в Финляндии. Причем это будет совершенно бесплатно.
Что предлагает сервис Uber Aurora
Как пишет Daily Mail, поездки будут доступны в выходные дни весеннего равноденствия, в период пика активности северного сияния, 20 и 21 марта в Рованиеми (Лапландия). Ожидается, что после нынешнего пика солнечной активности туристов ждут особенно благоприятные условия для наблюдения.
Примечательно, что услуга будет предоставляется бесплатно, но в ограниченном количестве.
Бронирование Uber Aurora откроется в приложении Uber 5 марта 2026 года в 13:00 по местному времени (аналогично киевскому).
Каждое бронирование будет включать в себя трансфер от/до места назначения и от шести до восьми часов наблюдения за северным сиянием под руководством местных экспертов из компании Arctic GM, предоставляющей подобные услуги.
"Северное сияние – одно из самых знаковых зрелищ в мире, которое обязательно нужно увидеть, и оно привлекает путешественников со всего мира в Лапландию. С Uber Aurora мы гордимся тем, что помогаем большему числу туристов и местных жителей стать свидетелями этого необыкновенного природного явления и ощутить Арктику во всей ее заявил волшебной красе", – заявил старший директор Uber в Северной Европе Мауритс Шенфельд.
Другие необычные услуги от Uber
Стоит отметить, что сервис такси Uber уже давно вышел за рамки привычных услуг такси и доставки еды.
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее компания также запускала услуги Uber Balloon в турецкой Каппадокии, Uber Safari в Южной Африке и водные перевозки в Европе.
Кроме того, летом 2025 года Uber объявил о планах запустить прямые поезда из Великобритании в Европу.
Уже в 2026 году, накануне зимних Олимпийских игр в Италии, Uber запустил услугу Uber Snowmobile, позволяющую пользователям бронировать часовые поездки на снегоходах с гидом по Доломитам через приложение.
Также сервис расширил услугу Uber Reserve, позволяющую путешественникам бронировать поездки заранее.
