Uber запускает бесплатные поездки для наблюдения за северным сиянием в Лапландии

Сервис такси Uber объявил о запуске новой необычной услуги Uber Aurora, предлагающей пассажирам поездки для наблюдения за северным сиянием в Финляндии. Причем это будет совершенно бесплатно.

Что предлагает сервис Uber Aurora

Как пишет Daily Mail, поездки будут доступны в выходные дни весеннего равноденствия, в период пика активности северного сияния, 20 и 21 марта в Рованиеми (Лапландия). Ожидается, что после нынешнего пика солнечной активности туристов ждут особенно благоприятные условия для наблюдения.

Примечательно, что услуга будет предоставляется бесплатно, но в ограниченном количестве.

Бронирование Uber Aurora откроется в приложении Uber 5 марта 2026 года в 13:00 по местному времени (аналогично киевскому).

Каждое бронирование будет включать в себя трансфер от/до места назначения и от шести до восьми часов наблюдения за северным сиянием под руководством местных экспертов из компании Arctic GM, предоставляющей подобные услуги.

"Северное сияние – одно из самых знаковых зрелищ в мире, которое обязательно нужно увидеть, и оно привлекает путешественников со всего мира в Лапландию. С Uber Aurora мы гордимся тем, что помогаем большему числу туристов и местных жителей стать свидетелями этого необыкновенного природного явления и ощутить Арктику во всей ее заявил волшебной красе", – заявил старший директор Uber в Северной Европе Мауритс Шенфельд.

Другие необычные услуги от Uber

Стоит отметить, что сервис такси Uber уже давно вышел за рамки привычных услуг такси и доставки еды.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее компания также запускала услуги Uber Balloon в турецкой Каппадокии, Uber Safari в Южной Африке и водные перевозки в Европе.

Кроме того, летом 2025 года Uber объявил о планах запустить прямые поезда из Великобритании в Европу.

Уже в 2026 году, накануне зимних Олимпийских игр в Италии, Uber запустил услугу Uber Snowmobile, позволяющую пользователям бронировать часовые поездки на снегоходах с гидом по Доломитам через приложение.

Также сервис расширил услугу Uber Reserve, позволяющую путешественникам бронировать поездки заранее.

