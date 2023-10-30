Услуга Uber Balloon стала доступна в национальном парке Гереме с прошлой недели.

Сервис такси Uber запустил в Турции новую услугу, позволяющую любителям острых ощущений забронировать полет на воздушном шаре в Каппадокии через мобильное приложение Uber Reserve.

Как сообщила пресс-служба компании, услуга Uber Balloon стала доступна в национальном парке Гереме, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с прошлой недели.

Сообщается, что 1,5-часовой полет на воздушном шаре от Uber обойдется в 150 евро с человека, включая дорогу на такси из города Гереме до места взлета. Стоит отметить, что другие туристические компании, предлагающие полеты на воздушных шарах в Каппадокии, берут за услугу в среднем такую же сумму.

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Ожидается, что количество поездок на воздушном шаре Uber будет ограничено и будет зависеть от погодных условий. Пассажирам, желающим забронировать рейс, рекомендуется сделать это заранее, используя функцию Uber Reserve в приложении, минимум за 12 часов до вылета.

При этом в честь запуска будет доступно 100 бесплатных полетов. Они будут ограничены четырьмя людьми в день до истечения срока действия предложения 19 ноября.

Добавление полетов на воздушном шаре в приложение Uber является частью проекта компании Go Anywhere. Среди прочего, в рамках проекта уже были запущены такие эксклюзивные туристические услуги, как Uber Boat на греческом Миконосе и Uber Sleigh в Лапландии.

Полет на воздушном шаре в Каппадокии

Одним из самых популярных туристических развлечений в Турции являются полеты на воздушных шарах над Долиной любви в районе города Невшехир в Каппадокии.

Такие полеты обычно устраиваются рано утром на рассвете круглый год, однако лучше всего планировать такую экскурсию в период с апреля по май и с сентября по октябрь. Именно в эти месяцы погодные условиях максимально благоприятные, а потому вероятность срыва поездки минимальная.

Чем еще можно заняться в турецкой Каппадокии, читайте в нашем большом материале.

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