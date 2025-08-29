Услугу надеются запустить уже в 2029 году.

Предложение американской компании Uber уже давно вышло за пределы услуг автомобильного такси.

Среди новых идей сервиса – услуга Uber Trains, с помощью которой компания планирует наладить более удобное и доступное железнодорожное сообщение с Европой, чем Eurostar, пишет Euronews Trael.

Ожидается, что путешественники смогут добираться на 10 высокоскоростных поездах до ключевых европейских городов, включая Брюссель, Париж и Лилль, через туннель под Ла-Маншем с вокзала Стратфорд-Интернешнл в восточном Лондоне. Таким образом, по мнению компании, пассажиры смогут избежать спешки и толп на вокзале Сент-Панкрас в центре Лондона.

В рамках этого проекта транспортный гигант сотрудничает со стартапом Gemini Trains, надеясь запустить его уже в 2029 году, при условии завершения строительства и получения разрешений. Gemini Trains уже направил свои предложения регулятору железных дорог.

Путешественники, вероятно, смогут бронировать билеты на поезд в приложении Uber.

Издание напоминает, что в течение многих лет Eurostar доминировала на рынке перевозок через Ла-Манш, однако билеты на ее поезда были довольно дороги даже при бронировании заранее. Низкая надежность обслуживания, вводящая в заблуждение реклама, многочисленные проблемы с расписанием и задержки также способствовали тому, что железнодорожная компания столкнулась с серьезной негативной реакцией в последние годы.

Выход Uber Trains на рынок перевозок через Ла-Манш может потенциально привлечь других участников, а также способствовать более конкурентоспособным ценам и повышению качества обслуживания, уверены в Gemini Trains.

"Мы считаем, что открытая культура обслуживания, ориентированная на клиента, в сочетании с выгодными тарифами и по-настоящему инновационными предложениями, поможет вдохнуть новую жизнь в железнодорожные путешествия. Мы считаем, что у динамичного и инновационного оператора, предлагающего смешанные места "эконом" и "бизнес" по конкурентоспособной цене для Eurostar, есть значительные возможности", — говорится на компании.

Другие необычные предложения от Uber

Как сообщал УНИАН, осенью 2024 года сервис представил услугу Uber Safari, который предлагал туристам испытать новый опыт сафари в Южной Африке.

Кроме того, в том же году Uber запустил сразу несколько предложений по водным перевозкам в разных странах Европы – от лодок в Венеции до роскошных яхт на Ибице.

До этого сервис также запускал услугу Uber Balloon, предалагающую туристам заказать полет на воздушном шаре в турецкой Каппадокии.

