Новая услуга Uber Safari заработает уже со 2 октября в южноафриканском Кейптауне.

Приложение для заказа такси Uber уже давно вышло за пределы обычных услуг по перевозке пассажиров из пункта А в пункт Б. После полетов на воздушных шарах в турецкой Каппадокии и водных перевозок по Европе, сервис решил взяться за организацию африканского сафари.

Как сообщается на сайте компании, новая услуга Uber Safari заработает уже на этой неделе в Кейптауне (Южная Африка), предлагая пассажирам "легкий доступ к одному из самых знаковых впечатлений Африки одним нажатием кнопки".

Организаторы обещают, что в рамках однодневной поездки туристы смогут увидеть так называемую африканскую "большую пятерку" – львов, слонов, буйволов, гепардов и носорогов.

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Сообщается, что услуга включает в себя трансфер из Кейптауна на автомобиле с брендом Uber Safari в частный заповедник Aquila Private Game Reserve, где гостей встретят приветственным перекусом. После этого туристов пересадят в традиционный сафари-автомобиль с опытными егерями и полевыми гидами. По завершению сафари путешественники еще будут иметь возможность прогуляться по Аквилые, а затем их вернут в Кейптаун.

Бронирование услуги станет доступно в приложении Uber с 2 октября 2024 года, его можно будет оформить заранее за 90 дней до тура – закрываться бронирование будет за 24 часа до поездки. Uber Safari будет работать по пятницам и субботам до конца января. Стоимость поездки составит 200 долларов США, принять в ней участие смогут максимум четверо гостей.

Ожидается, что количество поездок Uber Safari будет ограничено. Пассажирам, желающим забронировать тур, рекомендуется делать это заранее.

Как сообщал УНИАН, этим летом во время сафари в Национальном парке Пиланесберг в Южной Африке туриста из Испании насмерть затоптало стадо слонов после того, как он нарушил запрет и вышел из автомобиля, чтобы сфотографировать животных.

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