Новые услуги с использованием водного транспорта будут доступны в Греции, Испании, Италии и Франции.

Приложение для заказа такси Uber запускает новые услуги с использованием водного транспорта в Европе, чтобы дать туристам возможность добраться до тех потаенных мест, куда движение общественного транспорта ограничено.

Как пишет Euronews Travel, этим летом транспортная компания запустила новые предложения по заказу водного транспорта сразу в нескольких популярных странах – от туристических круизов до роскошных яхт: в Греции, Испании, Италии и Франции.

Uber Cruise в Париже

Как раз к Олимпийским играм во французской столице заработает Uber Cruise – бесплатная часовая поездка, заказать которую можно будет с 12 июля по 3 августа 2024 года. Участники круиза по Сене смогут полюбоваться видами знаковых достопримечательностей, включая Нотр-Дам, Лувр и Эйфелеву башню, наслаждаясь бесплатным бокалом вина.

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Limo Boat в Венеции

Хотя круизным лайнерам в настоящее время запрещено заезжать в Венецию из-за чрезмерного туризма, водные суда остаются одним из единственных способов передвижения по этому итальянскому городу. Уже с 3 июля 2024 года жители и гости Венеции могут вызвать водное такси с помощью сервиса Uber, заказав так называемый Limo Boat. Такие лодки стоят от 120 евро за поездку и вмещают до шести человек одновременно, вызвать их можно ежедневно с 8:00 до 20:00. Услуга доступна почти в 200 специализированных пунктах посадки и высадки по всему городу.

Uber Boat в Греции

Сервис по вызову лодочного такси Uber был запущен на греческом острове Миконос прошлым летом. В этом сезоне услуга возвращается, при этом ее расширили и на другие пункты назначения в Греции. С июля 2024 года в приложении Uber появилась возможность использования лодки, позволяя гостям Афин, Корфу и Санторини исследовать по воде даже самые труднодоступные пляжи и таверны. На этих греческих направлениях услуга доступна с 9:00 до 21:00, но цены варьируются в зависимости от местоположения: минимальная стоимость составляет от 200 евро за лодку.

Uber Yachts на Ибице

Испанский остров Ибица известен как европейская столица вечеринок, и зачастую отдых там обходится очень дорого. Тем не менее, с помощью нового сервиса Uber по вызову яхт туристы все же смогут немного сэкономить (относительно, разумеется). Уже с августа 2024 года ежедневно в 12:00 с Ибицы можно будет отправиться в восьмичасовое путешествие на роскошной яхте Sunseeker компанией до восьми человек с личным шкипером, бесплатной бутылкой шампанского и закусками местного производства. Обойдется это удовольствие в "скромные" 1600 евро, в стоимость также включен трансфер от отелей до пристани, и гости смогут сами спланировать свой собственный маршрут по воде.

При этом у водных сервисов Uber есть один небольшой недостаток – из-за постоянно меняющейся европейской погоды доступность всех услуг может быть ограничена.

Как сообщал УНИАН, осенью 2023 года Uber также запустил в Турции новую услугу, позволяющую любителям острых ощущений забронировать полет на воздушном шаре в Каппадокии.

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