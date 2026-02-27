В 2025 году туризм в Украине не просто выжил, он снова начал приносить деньги, – Опендатабот

За прошлый год поступления от туристического сбора в Украине выросли на треть.

В 2025 году местные бюджеты в Украине получили 359 миллионов гривень туристического сбора, что почти на треть больше, чем в 2024 году, и в 1,5 раза больше, чем до начала полномасштабной войны в 2021 году.

Как сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Государственной налоговой службы, при этом 55% поступлений уплатили компании – почти 200 млн грн, а еще 159 млн грн туристического сбора пришлось на фопы. В то же время в большинстве регионов именно частные предприниматели формировали большую долю туристического сбора, тогда как компании преобладали только в семи областях.

Наибольшая разница наблюдалась в Черкасской области, где 84% сбора уплатили компании и только 16% – ФЛП, тогда как в Киеве соотношение составляет 81% к 19% в пользу компаний. Тем временем в Черновицкой области картина противоположная: 89% поступлений обеспечили предприниматели и только 11% – компании.

Видео дня

Пятую часть от всего турсбора в стране уплатили путешественники, приезжавшие в Киев: 70,6 миллиона гривень. На Львовскую область пришлось 63,15 млн грн (18%), а тройку самых востребованных у туристов регионов замкнула Ивано-Франковская область: 46,17 млн грн (13%).

В то же время больше всего за год выросли поступления в местные бюджеты в Ровенской области – в 1,6 раза. В прифронтовой Сумской области сумма туристического сбора увеличилась в 1,5 раза, а в Киеве, Тернопольской, Одесской и Николаевской областях – в 1,4 раза. Если же сравнить с периодом до полномасштабного вторжения, то настоящие рекорды установили: Ивано-Франковская область, где поступления выросли в 4,5 раза, и Черновицкая область с приростом в 4,3 раза.

В то же время, помимо регионов активных боевых действий, также значительно сократились суммы туристического сбора по сравнению с 2021 годом в Николаевской области (-75%), Одесской области (-25%), Харьковской области (-59%) и Черниговской области (-17%).

Туризм в Украине во время полномасштабной войны

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, после начала Россией полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года, украинская туристическая отрасль фактически замерла. Только летом 2025 года туристический сбор в Украине впервые превысил довоенный показатель.

Частично доходы от туризма в Украине связаны с тем, что многие украинцы просто не могут выехать за границу, поэтому выбирают отдых внутри страны. В частности, большинство мужчин призывного возраста не могут выезжать из-за соответствующего запрета, тогда как для выездных украинцев поездки за границу не очень удобны в плане логистики и времени, а также слишком дороги, с учетом нынешнего курса гривны.

В то же время немалые доходы в туристической сфере приносят так называемые "военные туристы" – иностранцы, которые хотят увидеть ужасы войны своими глазами.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.