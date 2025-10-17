В этом месте вы практически не получаете доступа к местной культуре.

Габриэль Моррис, создатель контента на YouTube, провел более трех десятилетий, путешествуя по миру. За это время он посетил 97 государств-членов ООН, а также Косово, Северный Кипр и Тайвань, которые не имеют статуса члена ООН. Однако есть одно "бездушное" место, которое, по словам Габриэля, он поклялся никогда больше не посещать.

Как пишет Express, в видео под названием "Я побывал в 100 странах — какое место хуже всего?" ютубер рассказал: "Я повидал довольно много стран, и во многих из них я бывал снова и снова, и много путешествовал. Сразу скажу, что моя самая нелюбимая часть света — это Персидский залив (Аравийский залив)".

Габриэль исследовал множество мест в Персидском заливе и его окрестностях, включая Эр-Рияд и Джидду в Саудовской Аравии, а также Кувейт, Бахрейн, Катар и Объединённые Арабские Эмираты, включая Дубай и Абу-Даби. Однако ни одно из этих мест его особенно не очаровало.

"В пустыне есть что посмотреть и за пределами городов, но не так уж много. В основном это просто плоская пустыня... Мне эти города кажутся лишенными чего-либо особенно интересного для путешественника. Они кажутся мне очень скучными и унылыми", - поделился он.

Габриэль объяснил, что его разочаровало, что на улицах практически нет людей, только машины. Архитектура этих городов довольно однообразна, и ему было сложно найти здесь увлекательное занятие.

"Все эти города построены в очень похожем стиле с огромными небоскребами. Это создает впечатляющий горизонт, но когда вы оказываетесь на земле, вы видите большие, широкие улицы, которые практически невозможно пересечь. Здесь много движения, огромные расстояния, и, по сути, нет ничего, чем бы мне хотелось там заниматься. Можно зайти в торговые центры, можно сходить в несколько ресторанов. Алкоголь в большинстве случаев запрещён, так что это ещё один недостаток", - рассказал он.

Мужчина назвал эти города "бездушными" и не уникальными.

"Вы можете высадить меня в любом из этих городов и не сказать, в каком именно, и если вы не увидите, скажем, Бурдж-Халифу в Дубае или какую-то конкретную достопримечательность, оказавшись в типичном районе, вы не отличите его от других", - отметил он.

В то же время он подчеркнул, что это хорошие места для жизни, поскольку там безопасно, чисто и спокойно.

Он также отметил еще одну проблему – невозможность наладить контакт с местным населением.

"Большинство людей, с которыми вы будете общаться, — это даже не местные жители Саудовской Аравии, Эмиратов, Катара, Кувейта или Бахрейна, потому что местное население во всех этих странах фактически составляет меньшинство. Большинство людей, с которыми вы столкнётесь, — это рабочие из Южной Азии: индийцы, пакистанцы, многие бангладешцы, — которые работают в ресторанах, торговых центрах, отелях и других сферах обслуживания… Местные жители, насколько я понимаю, получают зарплату от продажи нефти и им, по сути, не нужно работать, по крайней мере, не в типичной сфере услуг, поэтому вы вряд ли будете с ними взаимодействовать, будучи гостем. Это ещё один фактор, делающий впечатления несколько скудными: вы практически не получаете доступа к местной культуре", — заключает Габриэль.

Ранее туристка Марта Луиза Гарсия, которая посетила 100 стран мира, назвала свое любимое место - Мальдивы и Бора-Бора во Французской Полинезии.

