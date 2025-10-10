Она также назвала страны, куда возвращается чаще всего.

Марта Луиза Гарсия провела большую часть своей жизни, путешествуя по миру и уже успела посетить 100 стран, юбилейной стала Намибия. В своем Instagram она показала немало потрясающих городов и пейзажей, однако среди всех увиденных ею великолепных мест она выделила одно самое любимое.

Как пишет Express, Марта призналась, что обожает райские пляжи, включая Мальдивы и Бора-Бора во Французской Полинезии.

"Для меня Французская Полинезия — это путешествие мечты", - признала она.

Добираться до Бора-Бора достаточно далеко и дорого, однако те, кто там побывал, говорят, что это путешествие стоит каждой потраченной копейки. Люди в восторге от прозрачных бирюзовых лагун, красивых пейзажей и бунгало на воде.

Марта, которая сама живет в Испании, также рассказала, что Франция и Италия возглавляют список стран, которые она посетила чаще всего.

Это потому, что "они близко и недорогие", говорит она.

Хотя Марта посетила сотни мест, в её списке ещё остались места, которые она хочет посетить.

"Сегодня из семи чудес света мне осталось увидеть только Мачу-Пикчу. Я не была в Перу, но боюсь горной болезни", поделилась она.

Ранее известный путешественник Кэмерон Мофид, посетивший все страны и территории мира, признанные ООН, также составил список своих любимых мест.

Он сказал, что Алжир и Йемен – две страны, которые выделяются среди остальных. Об Алжире он сказал: "Это одна из моих любимых стран в мире. Страны, куда приезжает меньше всего туристов, часто оказываются самыми интересными, потому что чувствуешь полное погружение в их культуру".

Йемен же привлёк его внимание ощущением путешествия в прошлое. Он сказал, что было захватывающе "видеть, как люди одеваются так же, как сотни, если не тысячи лет назад, видеть, как люди живут в глинобитных домах, видеть, как люди всё ещё пользуются телефонами-раскладушками".

Ранее турист Эш Юрберг, который уже успел побывать в более чем 100 странах мира, объяснил, почему не советует выбирать отели по системе "все включено".

