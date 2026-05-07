Турист отсудил у туроператора компенсацию за постоянно занятые лежаки у бассейна отеля

Судья постановил, что туроператор предоставил туристу "некачественные услуги".

Привычка отдыхащих заранее бронировать полотенцами жезлонги у отельных бассейнов или на пляжах для многих туристов является одним из самых раздражающих моментов на отдыхе.

Впрочем один немецкий турист не стал терпеть вызванные этим неудобства и подал в суд на туроператора, который не смог обеспечить его семью лежаками во время отдыха в Греции, пишет The Mirror.

Отмечается, что мужчина отдыхал на греческом острове Кос в 2024 году со своей женой и двумя детьми. В своем иске к туроператору, который рассматривал суд в немецкого Ганновер, он жаловался, что даже просыпаясь в 6-ть утра он не мог найти свободный жезлонг, поскольку другие туристы занимали их полотенцами еще с вечера. В итоге его детям пришлось лежать на полу.

Видео дня

Мужчина обвинял туроператора в том, что тот не смог добиться от отеля внедрения адекватной системы распределения шезлонгов, запрещающей туристам заранее их занимать, но при этом фактически отсутствовать на месте по несколько часов.

Заслушав аргументы сторон, судья постановил, что семья из четырех человек имеет право на частичный возврат средств за купленный за 7186 евро пакетный тур, назвав его "некачественным".

В решении суда отмечасется, что, хотя туроператор не управлял отелем, он был обязан обеспечить наличие системы, гарантирующей разумное соотношение шезлонгов и гостей.

И хотя до этого туроператор уже согласился на возврат 350 евро, суд присудил мужчине компенсацию в размере 1000 евро.

Борьба за шезлонги на курортах

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в популярных курортных отелях, особенно работающих по системе "все включено", большой проблемой является бронирование шезлонгов полотенцами. Часть гостей, в первую очередь европейцы, с самого утра или даже с вечера раскладывают на лежаках возле бассейнов или на пляжах полотенца, чтобы гарантировать себе лучшее место. При этом фактически они могут не появляться там до обеда, тогда как другие туристы не могут найти себе место.

В итоге на некоторых курортах уже начали придумывать разные способы борьбы с этим явлением. Например, на Майорке ввели платную электронную систему бронирований шезлонгов, а на одном из пляжей возле Аликанте решили штрафовать туристов, заранее занимающих лежаки полотенцами или другими предметами. Также войну любителям заранее занимать места на пляжах объявили на Кипре.

В некоторых отелях сотрудники борются с этой практикой радикальными методами – если возле "занятого" шезлонга никто не появляется, вещи просто выкидываются.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.