Украина применяет новую стратегию использования дронов против РФ: в CNN поделились подробностями

Украинцы получили средства для развертывания масштабной кампании с использованием дронов, чтобы отрезать Крым от основных путей снабжения и осложнить логистическую ситуацию в РФ по всей линии фронта.

Новое поколение украинских беспилотников средней дальности серьезно нарушает линии снабжения российских войск на южных участках фронта, нанося удары по мостам, поездам и топливным цистернам. Это дает Киеву шанс сорвать планы Москвы по летнему наступлению, сообщает CNN.

Французским аналитиком открытых источников Клеманом Молином, волонтерской OSINT-группой Geoconfirmed, а также командой OSINT телеканала CNN были обнаружены и проанализированы видео и фотографии около 150 ударов по российским топливным цистернам, грузовикам и другим транспортным средствам.

Издание не исключает, что многие другие удары остались незафиксированными. Большинство из них произошло с начала мая, в дополнение к всплеску ударов по другим целям, таким как портовые сооружения и корабли.

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"Имея дальность полета от 50 до 300 километров, эти дроны, все изготовленные в Украине, предназначены для парализации логистики российской армии", – говорится в статье.

Издание отмечает, что это новое измерение ударов в стратегии Украины, когда война вступает в свой пятый год.

В частности, среди недавно созданных дронов – FP-2 и "Бегемот", который развивает крейсерскую скорость 180 км/ч (110 миль/ч) и может нести боеголовку весом 70 килограммов.

"Украинцы получили средства для развертывания масштабной кампании с использованием дронов, чтобы отрезать Крым от основных путей снабжения и осложнить логистическую ситуацию России на всей линии фронта", – рассказал изданию Молин.

Издание сообщило, что в воскресенье поддерживаемое Россией региональное правительство Крыма объявило, что топливо будет доступно только государственным учреждениям, а не рядовым гражданам или предприятиям.

В заявлении для CNN Силы беспилотных систем Украины – военное подразделение, управляющее операциями с использованием дронов, – сообщили, что за последний год количество ударных миссий средней дальности выросло в 28 раз.

Они пояснили, что их целью является подавление наступательного потенциала России, создание непреодолимых логистических и снабженческих проблем для сил противника; а также уничтожение российских средств противовоздушной обороны в оккупированных районах, чтобы открыть "коридоры" для украинских дронов большей дальности.

Министр обороны Украины Михаил Федоров называет это "логистической блокадой", направленной на "систематическое уничтожение российских сил" далеко за линией фронта и "лишение их возможности проводить активные наступательные операции".

"Враг больше не будет чувствовать себя в безопасности даже на значительном расстоянии от линии соприкосновения", – заявлял Федоров в прошлом месяце.

Издание сообщило, что исследования Молина свидетельствуют о том, что эта стратегия работает. По его данным, Украина пересмотрела границы "зоны уничтожения", проанализировав сотни украинских ударов, достигающих 300 километров от линии фронта.

Очень эффективными, как отметил Молин, оказались боеприпасы, которые пролетают над ключевыми маршрутами и нацелены на российскую логистику, в частности на военную технику и топливные цистерны. По его данным, с января 2026 года были атакованы двадцать поездов, многие из которых – топливные, расположенные по всему фронту.

Отмечается, что вывод из строя спутниковой связи Starlink среди российских войск также способствовал успеху украинской кампании. Однако аналитики, а также некоторые представители украинских вооруженных сил, признают, что это преимущество может быть недолговечным.

"Украина, вероятно, имеет уникальную, но ограниченную во времени возможность воспользоваться своей нынешней инициативой, пока российские войска остаются уязвимыми", – отмечает Институт исследований войны.

Однако, по мнению Райана, три уровня использования дронов Украиной – на поле боя, против линий снабжения и в глубине территории России – "усиливают давление на российские войска, снижают их наступательные возможности и формируют боевое пространство для будущих украинских наступательных операций".

В статье говорится, что российские войска на юге Украины уже потеряли позиции в этом году, отчасти из-за большей уязвимости их линий снабжения по сравнению с теми, что находятся дальше на севере.

"Возможность контролировать всё, что движется через южную часть оккупированной территории, в частности из Крыма, – вполне реальна. Это вынуждает российские войска на юге перейти на "голодный рацион", – считает независимая украинская аналитическая группа Deep State.

Удары вглубь РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, удары по РФ будут усиливаться. По его мнению, российское общество до сих пор не в полной мере ощущает последствия войны, которую развязал кремлевский диктатор Владимир Путин. Президент Украины сообщил, что уже созданы новые дроны, способные летать на расстояние более 3000 км. Президент подытожил, что в этом году Украина начала наносить болезненные для РФ удары. По словам Зеленского, это элемент справедливости.

Также мы писали, что председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко предположил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор не прокомментировалудар украинских дронов по Москве, поскольку провал слишком серьёзный. Кроме того, он не знает, кого назвать виновным в этом. По мнению Тимочко, внутри самой РФ существует некий "конфликт регионов". Он предположил, что в Кремле уже понимают, что "война – это уже не вопрос победы для Путина, а прямая угроза для режима Путина и российских политических элит".

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