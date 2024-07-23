Вскоре места на пляжах можно будет забронировать только через специальное приложение.

Власти популярного испанского курорта Пальма-де-Майорка, взявшегося радикально выживать массовых туристов, решили использовать технические средства, чтобы положить конец так называемой "войне шезлонгов".

Как пишет BILD, главные пляжи муниципалитета – Сьютат-Харди, Кала-Эстансия, Кан-Пере-Антони, Кала-Майор и Плайя-де-Пальма – будут объединены в интеллектуальную сеть с Wi-Fi и видеонаблюдением, а шезлонги на них можно будет забронировать только через специальное приложение. Заработать новая система должна уже в 2025 году.

Ожидается, что приложение будет работать по принципу сервисов по покупке авиабилетов с выбором конкретного места, показывая какие места заняты, а какие свободны. Бронирование можно будет сделать онлайн, независимо от местоположения, а цены будут прозрачны, поэтому все туристы будут иметь равные права и условия.

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При этом забронировать места на пляжах можно будет на конкретное время, так что один и тот же лежак не будет простоивать без отдыхающих – как это происходит сейчас при "бронировании" полотенцами, когда люди кладут на шезлонг свои вещи рано утром и приходят на пляж лишь в обед, а до этого никто другое не может им пользоваться.

Как ранее писал УНИАН, "бронирование" мест на пляжах или у бассейнов с помощью полотенец, зонтиков, сумок или других предметов входит в топ самых раздражающих привычек туристов.

Местные власти и владельцы отелей периодически пытаются бороться с этой практикой, например, вводя большие штрафы и конфискуя оставленные предметы.

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