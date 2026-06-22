Европу охватила жара: температура достигает 40 °C, объявлены красные уровни опасности

От такой жары страдают не только люди, но и животные.

21 июня значительную часть Европы охватила сильная жара, поскольку температура воздуха приблизилась к 40 градусам Цельсия, в результате чего были объявлены общенациональные предупреждения, произошли перебои в работе транспорта и возникли напряженные ситуации в дикой природе и в туристических центрах. Об этом пишет Reuters.

"Всплеск жары 21 июня - в день летнего солнцестояния в Северном полушарии, который обычно знаменует начало трех самых жарких месяцев года, - вызвал беспокойство в связи с ранним и длительным наступлением экстремальных погодных условий", - отмечается в материале

В частности, в течение нескольких дней температура превышала 35 °C, поэтому итальянские власти объявили красный уровень опасности на 21 июня в восьми городах, а именно в Болонье, Флоренции, Милане и Турине.

Видео дня

В то же время в Риме паломники на площади Святого Петра пользовались зонтиками, чтобы защититься от палящего солнца, когда Папа Римский проводил традиционную воскресную молитву из окна Апостольского дворца.

Такой скачок температур произошел из-за массы горячего воздуха, движущейся на север из Сахары под воздействием мощной системы высокого давления, известной как "африканский антициклон", отмечает издание.

Метеорологи говорят, что эта система создает так называемый "тепловой купол", удерживая горячий воздух над Западной и Центральной Европой и способствуя ежедневному повышению температуры.

"Я одета полностью в белое, потому что очень жарко, и куда бы я ни шла, всегда беру с собой свой маленький электрический вентилятор", – сказала 22-летняя инженер из Майами Хейли Сан-Чезарио, которая приехала в Мадрид (Испания).

Также испанская метеорологическая служба AEMET объявила красные и оранжевые предупреждения в нескольких регионах, предупредив о температурах, превышающих 39-40 °C на значительной части Иберийского полуострова и Майорки, а также сообщила, что жара продлится как минимум до середины недели.

В свою очередь, в Германии, где температура достигла 38 °C, метеорологическая служба DWD предупредила о сильных грозах в восточных регионах, а именно в Берлине, где проливные дожди прервали проведение фестиваля "Fête de la Musique" под открытым небом.

Кроме того, спасатели диких животных сообщают о последствиях такой жары. В частности, центр недалеко от бельгийского города Намюр заявил, что за последние дни принял около 150 животных, подвергшихся тепловому стрессу.

"Птенцы предпочитают прыгнуть, чем ждать смерти ⁠и буквально "запечься" в своих гнездах", - рассказал основатель CREAVES Ромен Де Жаегер, добавив, что центры по всей Бельгии перегружены.

По словам экспертов, в настоящее время наблюдается общая тенденция - из-за изменения климата периоды жары в Европе становятся всё чаще и интенсивнее.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Наталья Диденко ответила на вопрос, затронет ли Украину сильная жара, надвигающаяся на Европу. По ее словам, Украину эта высокая температура обойдёт стороной.

"Больше всего от нее пострадают Франция и Испания, где столбики термометров будут достигать и даже превышать +40 градусов. В течение недели жара охватит практически все европейские страны, кроме скандинавских", - отметила Диденко.

Также сообщалось, что 22 июня в Украину придет новая порция дождей, благодаря чему температура в западных областях снизится с "тридцаток" до +25°...+29°. Кроме того, осадки в течение дня дойдут и до севера страны.

Вас также могут заинтересовать новости: