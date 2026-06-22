Дата 22 июня считается скорбной для украинцев.

Дата 22 июня оказалась интересной с точки зрения народных традиций. Если правильно провести этот день, то можно привлечь домой семейное счастье. Верующие в праздник сегодня могут помолиться о прибавлении мужества. В нашей стране это число считается скорбным.

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Какой сегодня праздник у православных

Верующие, что придерживаются нового календаря, могут помолиться мученику Евсевию Самосатскому. К нему обращаются с просьбами об избавлении от сомнений, укреплении силы духа и решимости, о помощи в трудной жизненной ситуации. В старом стиле праздник 22 июня проводится в память о святителе Кирилле Александрийском.

Какой сегодня праздник в Украине

Для нас нынешняя дата будет обычным понедельником. Никакой праздник сегодня в Украине не отмечается, однако на это число установлено скорбное событие, о котором стоит знать каждому украинцу.

Какая сегодня скорбная памятная дата в Украине

Ежегодно 22 июня проводится День скорби и памяти жертв Второй мировой войны. По приблизительным оценкам война 1939-45 годов забрала жизни пятой части украинцев. В эту дату принято возлагать цветы к мемориалам в честь погибших.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день тропических лесов назначен на это число, чтобы призвать человечество беречь такой биотоп. Растения тропиков вырабатывают огромное количество кислорода, обеспечивают биоразнообразие и сдерживают глобальное потепление. Их гибель была бы катастрофой для планеты.

Остальные всемирные праздники сегодня - это День верблюдов, День позитивных новостей, День купания в ванной, День шоколадных эклеров и День Фольксваген Жук.

Какой сегодня праздник народный

По погодным явлениям и поведению животных украинцы составили приметы о сегодняшней дате:

если вокруг луны ночью видны круги, то скоро будут ливни;

комары собираются в стаи - к жаре;

дождит с самого утра - к влажному июлю;

чем жарче день, тем холоднее будет следующая зима.

У наших далеких предков дата 22 июня считалась удачной для семейных дел. Чтобы в доме было счастье и согласие между родными, стоит проявить заботу о близких и сделать для них что-то приятное. Также этот день отлично подходит для новых знакомств и решения рабочих вопросов.

Что нельзя делать сегодня

Как понятно из традиций дня, ссориться с близкими и выяснять отношения категорически не стоит. Не рекомендуется 22 июня много смотреть в зеркало, особенно после захода солнца. Ещё не подходит сегодня праздник для рыбалки и творческих занятий.

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