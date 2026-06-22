Исследователи разобрались в новом ядерном оружии Путина: почему оно опасно еще до запуска

По словам ученых, ракета работает как реактивный двигатель.

"Буревестник" считается "чудо-оружием" российского диктатора Владимира Путина и, как отмечается, обладает практически неограниченной дальностью действия. Американским ученым удалось расшифровать эту технологию. Как пишет Welt, такая крылатая ракета представляет собой серьезную угрозу даже до попадания в цель.

"Когда в 2018 году президент России Владимир Путин анонсировал модель 9М730 "Буревестник" как крылатую ракету, оснащенную как ядерным двигателем, так и ядерной боеголовкой, вокруг ее принципа действия ходило немало спекуляций. Ведь Путин говорил о практически неограниченной дальности, благодаря которой можно было бы обойти американскую противовоздушную оборону с помощью новых маршрутов налёта", – напоминает издание.

Двое исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) заявляют, что расшифровали эту технологию и обеспокоены ее опасностью.

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В частности, в новом анализе они пришли к выводу, что "Буревестник", скорее всего, приводится в движение так называемым ядерным двигателем прямого цикла.

"Проще говоря: ракета работает как реактивный двигатель - только нагревает воздух, поступающий в турбину, не керосин, а тепло ядерного реактора. Изоляция и системы охлаждения полностью отсутствуют", - объясняют в материале.

В то же время о фактических технических характеристиках "Буревестника" известно очень мало. В частности, на основе видеозаписей и спутниковых снимков ученые реконструировали ракету длиной около 9,5 метра с размахом крыльев примерно 5,6 метра. По их данным, она, скорее всего, летит с высокой дозвуковой скоростью - примерно так же быстро, как и обычные крылатые ракеты.

"Для полета на крейсерской скорости хватило бы реактора с тепловой мощностью около 4,3 мегаватта, однако при наборе высоты или маневрах уклонения потребность в мощности может вырасти до более чем 15 мегаватт. Поэтому истинная сила этой системы заключается не в скорости, а в выносливости: в отличие от обычных крылатых ракет, "Буревестник" не ограничен количеством топлива на борту и теоретически может оставаться в воздухе много часов или даже дней, прежде чем нацелиться на цель с ядерной боеголовкой", - подчеркивают в публикации.

Эксперты считают, что такая конструкция является безответственной, поскольку в такой открытой системе воздух проходит сквозь ядерное топливо реакторного ядра или мимо него. По сравнению с закрытым контуром здесь нет теплообменника, который отделял бы реактор от воздушного потока.

"Компрессор нагнетает воздух через крошечные каналы, похожие на соломинки, в активную зону реактора, где он нагревается в результате ядерных реакций и расширяется, чтобы в конечном итоге выйти из хвостовой части двигателя. Результат: во время полёта образуются радиоактивные изотопы, которые вместе с выхлопными газами попадают непосредственно в атмосферу", - отмечает Welt.

Поэтому ученые говорят, что даже обычное использование приведет к образованию значительных объемов так называемых продуктов активации. Таким образом, в месте назначения ракета нанесет серьезный радиоактивный ущерб окружающей среде, если, конечно, она не будет нести ядерную боеголовку.

Если анализ ученых окажется верным, то Россия станет первой страной в мире, разработавшей крылатую ракету, двигательная установка которой фактически основана на летающем открытом ядерном реакторе.

"Летающий реактор без защитной оболочки создает новые проблемы для окружающей среды и безопасности. Наибольшую опасность при этом представляют испытания, аварии и операции по подъему обломков", - говорится в выводах исследования.

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