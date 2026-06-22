В Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Ираном: Reuters раскрыл детали

В ходе переговоров американский вице-президент Венс преуменьшил значение конфликта в Ливане.

Первый раунд переговоров между высокопоставленными представителями США и Ирана в Швейцарии завершился в понедельник после напряженного начала, ознаменовавшегося заявлением Тегерана о том, что он в очередной раз закрыл Ормузский пролив, а также повторением президентом Дональдом Трампом своих угроз возобновить атаки на Иран. Об этом пишет Reuters со ссылкой на посредников.

"В совместном заявлении стран-посредников - Катара и Пакистана - говорится, что США и Иран договорились о плане действий по заключению окончательного соглашения в течение 60 дней. Согласно заявлению, обнародованному министерством иностранных дел Катара, технические переговоры продлятся до конца недели на швейцарском горном курорте Бюргенсток, принадлежащем Катару", - сообщает издание.

Стороны договорились о механизме прекращения боевых действий в Ливане и открыли канал связи, чтобы обеспечить безопасное прохождение торговых судов через спорный пролив, подчеркнули в заявлении.

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В то же время вице-президент США Джей Ди Венс начал переговоры с иранскими официальными лицами в воскресенье в соответствии с условиями меморандума о взаимопонимании, достигнутого на прошлой неделе, с целью продлить неустойчивое перемирие, продолжающееся с апреля, на 60 дней. Эти переговоры продолжались до утра понедельника.

В частности, в соцсетях министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что его страна добилась исключений в отношении экспорта нефти и нефтехимической продукции, размораживания части активов и запуска плана восстановления и развития Ирана.

В свою очередь, в ходе переговоров в Швейцарии Венс преуменьшил значение конфликта в Ливане, отметив, что был достигнут прогресс в направлении прекращения там боевых действий.

"Такие дела всегда немного запутаны", - подчеркнул он.

Также в воскресенье вечером американский дипломат сообщил, что обсуждения включали "разъяснение некоторых запутанных сообщений со стороны Ирана относительно пролива и создание механизмов предотвращения конфликтов, чтобы обеспечить полное открытие пролива".

Иран и США - последние новости

Ранее Bloomberg сообщал, что Израиль сорвал переговоры Трампа с Ираном на неопределенный срок. По словам журналистов, бои между Израилем и "Хезболлой" на юге Ливана продолжаются без перерыва.

"Отсрочка стала ударом для президента США Дональда Трампа, который подписал меморандум о взаимопонимании с Масудом Пезешкианом, несмотря на критику за чрезмерные уступки в отношении финансовых выгод и ослабления санкций", - отмечает издание.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал союзников по НАТО из-за Ирана и оборонных расходов. Он выразил недовольство тем, что некоторые союзники вводили ограничения на использование американских военных баз и ресурсов во время операций, связанных с Ираном.

Министр считает, что такие действия поставили под угрозу американских военнослужащих и не соответствуют духу союзнических отношений.

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