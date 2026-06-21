Рок-хит 1970 года, рожденный из запретной любви, стал бессмертной легендой

Узнайте, что стоит за одним из самых эмоциональных хитов в истории рока и почему он до сих пор звучит актуально.

Рок-композиция "Layla" 1970 года группы Derek and the Dominos, рожденная из невозможного любовного треугольника между музыкантами Эриком Клэптоном, Джорджем Харрисоном и моделью Патти Бойд, стала бессмертным гимном, пишет журнал Parade.

Отмечается, что более 55 лет спустя эта песня остается одним из самых долговечных гимнов рока, продолжая привлекать новые поколения слушателей как своим звучанием, так и необыкновенной историей создания.

Выпущенная в ноябре 1970 года как заглавная композиция дебютного альбома группы, "Layla" звучит как эмоциональные "американские горки". Она открывается мощным, яростным гитарным риффом и напряжённым, отчаянным признанием безответной любви, а затем во второй части плавно переходит в меланхоличную, почти призрачную фортепианную секцию.

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Рок-композиция "Layla" – история создания

Британский музыкант Эрик Клэптон и бывший участник The Beatles были близкими друзьями с 1960-х. Настолько близкими, что Клэптон влюбился в жену Харрисона - Патти Бойд. Именно эта безответная любовь вдохновила его на создание "Layla".

Как говорится в статье, название "Pattie" Клэптон посчитал слишком прямым, поэтому остановился на "Layla". В основу легла "История Лейлы и Меджнуна" - арабская легенда VII века о мужчине, потерявшем рассудок из-за любви к недосягаемой красавице.

"Я не была счастлива, когда Эрик написал "Layla", пока я ещё была замужем за Джорджем. Я чувствовала, что меня выставляют напоказ. Я была поражена и восхищена песней - она была такой страстной и драматичной, но я хотела сохранить свой брак", - признавалась Бойд в 2008 году.

Напоминается, что напряжение между ними достигло пика во время "гитарной дуэли" в поместье Харрисона, где Клэптон и Харрисон обменивались жесткими соло перед Бойд, пытаясь выразить то, что не могли сказать словами. Однако попытки Клэптона не дали результата - по крайней мере, сразу.

Позже Клэптон пережил тяжелую депрессию и на три года ушел в добровольное затворничество. Он вернулся в 1973 году, и вскоре после этого Бойд и Харрисон расстались, что открыло ей возможность отношений с Клэптоном. В 1979 году они поженились.

Что же касается песни "Layla", то Клэптон всегда гордился ею.

"Владеть чем-то настолько мощным – это чувство, к которому я никогда не привыкну. Я до сих пор поражаюсь, когда играю эту песню", - говорил он.

По данным журнала, в 1971 году сингл поднялся до 51-го места в чарте Billboard Hot 100, а после переиздания в 1972 году достиг уже 10-й позиции. Спустя годы интерес к композиции возродился: в 1992 году акустическая версия Клэптона снова вернула её в чарты, где она добралась до 12-го места.

Стоит отметить, что "Layla" входит в число самых эмоционально насыщенных и знаковых произведений в истории рока.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой легендарный трек 1976 года до сих пор звучит на радиостанциях.

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