Почему родители чинят вещи вместо того, чтобы их заменить: психологи дали объяснение

Для молодого поколения такая привычка может показаться непонятной, но, как показывает психология, такое поведение редко связано исключительно с деньгами.

Почти каждая семья знает такого отца. Стул шатается. Пульт дистанционного управления больше не работает как следует. Вентилятор издает странные звуки. Вместо того чтобы купить новое, он берет в руки отвертку, пишет The Economic Times.

Издание добавляет, что он изучает проблему, разбирает прибор и следующий час пытается его починить. Иногда ему это удается, иногда – нет.

Отмечается, что для младших поколений такая привычка может казаться непонятной, но психология свидетельствует, что такое поведение редко связано только с деньгами.

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"Для многих родителей ремонт вещей становится глубоко укоренившимся способом выражения ответственности, самоидентичности и заботы. Во многом ремонт вещей становится языком любви", – говорится в статье.

Почему родители часто связывают ремонт с ощущением собственной значимости

Издание отмечает, что одно из объяснений вытекает из теории идентичности:

"Люди формируют свою идентичность вокруг значимых ролей. Для многих родителей одной из важных ролей на протяжении всей жизни является роль "защитника" или "того, кто решает проблемы"".

Издание подчеркивает, что многолетняя забота о семье укрепляет эту идентичность. Объясняется, что мозг начинает связывать ценность с полезностью.

"Ремонт сломанной вещи – это не просто выполнение задачи. Это выполнение роли, которую человек оттачивал на протяжении десятилетий", – говорится в статье.

Этот поступок как бы говорит: "Я всё ещё могу помочь, я всё ещё могу решать проблемы, я всё ещё могу вносить свой вклад".

Почему ремонт вещей приносит эмоциональное удовлетворение

Психологи предполагают, что это связано с теорией самоопределения, разработанной психологами Эдвардом Деси и Ричардом Райаном. Эта теория объясняет, что люди чувствуют себя счастливыми, когда удовлетворяются три потребности:

Компетентность;

Автономия;

Связь.

Издание объясняет, что ремонт вещей активирует все три потребности:

"Компетентность возникает благодаря решению проблемы. Автономия – благодаря самостоятельному выполнению работы. Связь – благодаря помощи близким".

Отмечается, что этот опыт дарит мозгу мощное чувство удовлетворения. Это одна из причин, почему некоторые родители искренне наслаждаются ремонтом вещей.

"Награда носит не только практический, но и психологический характер", – поясняется в публикации.

Почему старшие поколения часто по-другому воспринимают ценность

Психологи также обсуждают "менталитет дефицита". Многие родители выросли в то время, когда расточительство ресурсов осуждалось. Они часто слышали такие фразы: "Если не работает, не выбрасывай это, пользуйся тем, что уже есть, или береги свои вещи".

"Со временем эти уроки глубоко укореняются. Даже когда финансовое положение улучшается, такой образ мышления часто сохраняется. Мозг усваивает, что бережливость – это ответственное поведение", – объясняет издание.

Почему предметы часто несут в себе воспоминания

Психологи также обращают внимание на "эффект владения" – концепцию, разработанную Даниэлем Канеманом, Джеком Кнечем и Ричардом Талером. Люди по своей природе придают большую ценность вещам, которые уже принадлежат им.

"Стул для столовой – это не просто мебель. Он может хранить воспоминания о семейных ужинах. Старые часы могут напоминать кому-то о родителях. Сам предмет приобретает эмоциональное значение. Его ремонт кажется сохранением небольшой части семейной истории", – отмечает издание.

Почему родители часто выражают любовь через действия

Психологи также рассматривают теорию инструментальной поддержки. Некоторые люди выражают привязанность через поступки, а не слова. Многие родители принадлежат к поколениям, которых поощряли демонстрировать заботу скорее поступками, чем словами:

"Вместо того чтобы сказать: "Я тебя люблю", они могут починить велосипед, починить дверную ручку, отрегулировать полку или незаметно починить сломанную бытовую технику, прежде чем кто-то это заметит. Само действие становится эмоциональным посланием".

Почему современная культура создала разрыв

Издание отмечает, что в современном мире на первом месте стоит удобство.

"Сломанные наушники заменяют сразу. Смартфоны обновляют каждые несколько лет. К мебели часто относятся как к чему-то временному", – добавляется в публикации.

Однако многие родители сформировали свои привычки в эпоху, когда на первом месте была долговечность. Эта разница между поколениями иногда приводит к недоразумениям.

Другие факты из психологии

Ранее УНИАН сообщал, что людей, у которых есть эти 6 проблем, в детстве не любила мать.

Также мы писали, что психологи объяснили, какие родительские привычки превращают детей в хулиганов.

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