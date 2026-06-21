Пять знаков Зодиака станут фаворитами судьбы на всю неделю: кому вот-вот повезет

Переход Луны в Стрельца усилит оптимизм и готовность действовать.

Составлен гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2026 года. Пять знаков Зодиака окажутся под особенно благоприятным влиянием звезд. В этот период усиливается тема восстановления самооценки и осознания собственной ценности и талантов, пишет YourTango.

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Неделя начнётся с энергии Луны в Весах, которая придаст уверенности и поможет укрепить доверие к себе. 24 июня Луна в Скорпионе добавит эмоциональной глубины и одновременно вдохновения. А 26 июня переход Луны в Стрельца усилит оптимизм и готовность действовать.

Овен

На этой неделе Сатурн в вашем знаке будет вступать в напряжённый аспект с Луной в Весах, подталкивая к поиску баланса и пересмотру приоритетов. Возникнет соблазн потратить больше средств, однако Луна в Скорпионе быстро вернёт к реальности и заставит внимательнее отнестись к бюджету. Важно избегать импульсивных решений и направлять энергию в заботу о себе и восстановление.

Дальнейшие влияния недели откроют возможности для внутреннего исцеления. Луна в Стрельце усилит интерес к обучению и новым знаниям, а растущая огненная энергия добавит уверенности в собственных мечтах. По мере приближения Юпитера к Льву вы почувствуете готовность к более смелым шагам. Сейчас важно не снижать планку и выстраивать чёткий план действий.

Лев

Вы продолжаете период значительного личного роста, и эта неделя укрепит уверенность в себе. Луна в Весах усилит самооценку и подтолкнёт к ощущению внутренней силы. С Венерой в вашем знаке это время уверенности, когда важно позволить себе проявляться ярче и смелее.

Во время Луны в Скорпионе возрастёт концентрация на целях и профессиональных задачах, а окружающие начнут чаще замечать ваши лидерские качества. В этот период могут появиться новые обязанности и запрос на ваш совет. Луна в Стрельце позже сместит фокус в сторону творчества и личной жизни, усиливая вдохновение и эмоциональную открытость.

Весы

Неделя приносит ощущение обновления и выхода из рутины. Луна в вашем знаке помогает пересмотреть привычки и отказаться от того, что мешает развитию. Это подходящее время для формирования новых моделей поведения и выстраивания более здорового ритма жизни.

Луна в Скорпионе поднимет глубинные вопросы и может заставить столкнуться с тем, что ранее откладывалось. Однако именно это станет источником силы и внутренней устойчивости. Важно действовать дипломатично и не уходить от диалога в сложных ситуациях. Общение с близкими и домашняя атмосфера помогут восстановить баланс и найти новые идеи.

Скорпион

Неделя начинается с необходимости проявить заботу о себе и внутреннюю устойчивость. Луна в Весах поможет подготовиться к возможным эмоциональным вызовам и укрепить уверенность. Когда Луна окажется в вашем знаке, усилится решительность и энергия действия, однако важно контролировать резкость в общении и учитывать реакции окружающих.

Период принесёт активное взаимодействие с людьми и важные разговоры, которые помогут лучше понять динамику отношений. К концу недели Луна в Стрельце усилит оптимизм и расширит перспективу. Вы сможете увидеть результаты своего пути и почувствовать удовлетворение от пройденного этапа.

Стрелец

Фокус недели смещается в сторону мечтаний и долгосрочных целей, особенно на фоне приближения Юпитера к Льву. Энергия постепенно усиливается, возвращая уверенность и внутренний драйв. Луна в Весах поможет наладить контакт с друзьями и получить поддержку окружения.

Венера в Льве усилит творческое вдохновение и желание выходить за привычные рамки. Напряжённые аспекты могут потребовать глубокой концентрации и дисциплины, но при правильном подходе это приведёт к заметному прогрессу в проектах. Важно сохранять баланс между активностью и отдыхом, чтобы не перегружать себя.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака будут горько плакать в ближайшие дни.

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