22 июня в Киеве будет дождь

но на температуру осадки существенно не повлияют.

В понедельник, 22 июня, в Киеве ожидается дождь, но все равно будет жарко. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Уже утром столбики термометров в столице покажут +25°, а днем температура повысится до +30°. Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь, по Киевской области - грозы.

Северо-западный ветер подует со скоростью 7-12 м/с, что немного облегчит жару. Атмосферное давление начнет медленно снижаться, 748-751 мм ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +27°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +18°, днем +27°, небольшой дождь.

В Ровно сегодня переменная облачность, ночью +18°, днем +28°, небольшой дождь.

В Тернополе 22 июня ночью +16°, днем +29°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +16°, днем +29°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +20°, днем будет +29°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Виннице сегодня будет +16°...+28°, ясно.

В Житомире в понедельник ночью +17°, днем +29°, переменная облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+27°, переменная облачность, дождь.

В Черкассах сегодня ночью +19°, днем +29°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +29°, ясно.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +17°...+29°.

В Одессе 22 июня - переменная облачность, температура ночью +22°, днем +26°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +17°, днем +29°, ясно.

В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +19°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, ясно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +16°, а днем +27°, переменная облачность, дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +29°, переменная облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно, +15°...+27°.

В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +12°, днем +28°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +13°, днем +29°.

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