Любители занимать заранее места у моря рискуют получить приличный штраф и остаться без своих вещей.

С наступлением пика сезона летних отпусков на пляжах по самым популярным направлениям Европы наблюдаются серьезные проблемы с поиском свободных шезлонгов или хотя бы свободного кусочка песка, куда можно положить свое полотенце. А потому многие туристы прибегают к раздражающей практике "бронирования" мест – они приходят как можно раньше к бассейну или на пляж, оставляют свои полотенца или другие предметы на пока еще свободных шезлонгах или просто на песке, а потом уходят на полдня по своим делам, чтобы вернуться тогда, когда им удобно.

Однако эта привычка доставляет неудобства как другим туристам, которые не могут найти где прилечь, пока "забронированные" места простаивают по несколько часов, так и владельцы пляжных баров, которые теряют клиентов. Потому периодически с ней пытаются бороться.

Так, как пишет The Independent, в городке Кальпе в популярном туристическом регионе Коста-Бланка в провинции Аликанте на востоке Испании отдыхающих предупредили, чтобы они не бронировали места на пляжах рано утром, иначе им грозит штраф в размере 250 евро.

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При этом полиции разрешили забирать вещи, с помощью которых туристы продолжат занимать лежаки на пляжах побережья Кальпе, включая Ареналь-Бол и Плайя-де-ла-Фосса.

Таким образом местные власти надеются остановить многолетнюю "войну шезлонгов".

"В течение нескольких лет в городской совет летом поступали многочисленные жалобы на резервирование мест на пляже, поскольку, когда отдыхающие приходили туда в середине утра, они обнаруживали, что те уже заняты без присутствия владельцев оставленных предметов", – говорится в заявлении городского совета Кальпе.

В соответствии с постановлением городского совета, установка шезлонгов, кресел, зонтиков, полотенец и других предметов запрещена до 9:30 утра, поскольку это затрудняет уборку пляжей. В связи с этим любые предметы, находящиеся на пляже до 9:30 утра, будут конфискованы полицией и доставлены на муниципальный склад.

При этом предметы, оставленные на пляже без присмотра более трех часов, также будут изыматься.

Как сообщал УНИАН, ранее пользователи Reddit рассказали, какое поведение туристов больше всего их раздражает.

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