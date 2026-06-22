Диетологи назвали 4 лучших вида хлопьев на завтрак для снижения риска инсульта

Избегайте злаковых продуктов с высоким содержанием натрия и добавленного сахара, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Хлопья на завтрак – это быстрый и простой выбор, но не все они одинаковы. Многие содержат много добавленного сахара и мало клетчатки – два минуса в профилактике инсульта. Портал EatingWell советует отдавать предпочтение хлопьям с низким содержанием добавленного сахара и натрия, высоким содержанием клетчатки и изготовленным из цельных зерен.

Диетологи и кардиологи рассказали о лучших видах хлопьев на завтрак, которые могут снизить риск инсульта.

1. Хлопья из измельченной пшеницы (без глазури)

"Когда вы ищете хлопья, которые снижают риск инсульта, как правило, вы ищете те, которые содержат много клетчатки и мало добавленного сахара", – говорит диетолог Абигейл Нессл.

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Этот вариант также содержит необходимые питательные вещества, включая железо, ниацин, фосфор, магний и цинк. В частности, доказано, что магний защищает от риска инсульта (особенно у женщин). Кроме того, такие хлопья не содержат натрия. Снижение потребления натрия может помочь снизить кровяное давление и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

2. Органические хлопья без добавления сахара

Добавленный сахар является скрытым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Хлопья для завтрака часто содержат добавленный сахар, даже те, которые позиционируются как полезные.

Кроме того в таких хлопьях содержится много клетчатки. "Одно из многих преимуществ клетчатки – это способность блокировать всасывание холестерина, который может превращаться в бляшки в венах и артериях", – говорит Нессле.

3. Овсяные хлопья

"Овсянка содержит 4-5 граммов клетчатки на ½ стакана. Она снижает уровень холестерина благодаря бета-глюканам и поддерживают стабильный уровень сахара в крови", – говорит диетолог Карен Э. Тодд. Бета-глюкан, компонент растворимой клетчатки, содержащийся в овсянке, особенно полезен для снижения уровня холестерина в крови. Оптимальное потребление пищевой клетчатки также помогает поддерживать здоровый вес, тем самым снижая риск некоторых хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания.

5. Хлопья с отрубями

Обычно они содержат от 5 до 7 г клетчатки на порцию. Многие из них также обогащены ключевыми витаминами и минералами, такими как железо и витамин D. Такие хлопья могут помочь контролировать кровяное давление, уровень холестерина и сахара в крови – все это критически важные факторы для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Также не лишним будет добавить в тарелку фрукты или овощи.

"Обзор более чем 25 исследований, проведенный в 2023 году, показал, что диета, богатая фруктами и овощами в раннем возрасте, может снизить риск инсульта по сравнению с потреблением мяса и жиров", – говорит диетолог Бриттани Браун.

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