Умер известный украинский блогер Денчик с Крещатика (фото)

Причиной смерти стала двусторонняя пневмония.

Умер украинский блогер и уличный музыкант Денис Опара, боле известный, как "Денчик с Крещатика". В феврале этого года его мобилизовали. По имеющейся информации, причиной смерти стала двусторонняя пневмония.

"Сегодня внезапно ушел из жизни Денис. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Эта новость стала большим потрясением для всех, - говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Instagram. - Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто его знал. Светлая память".

Отмечается, что дата похорон будет объявлена позже.

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Денчик с Крещатика - чем запомнился блогер

Блогер Денис Опара, известній как Денчик с Крещатика, стал узнаваемым благодаря коротким уличным видео, снятым в центре Киева. Его контент строился вокруг спонтанных разговоров с прохожими, реакций на городские ситуации и типичного "стрит"-формата без постановки и сложного монтажа.

Блогер запомнился образом "своего парня с улицы", который легко вступает в диалог и превращает обычные моменты на Крещатике в развлекательный контент. Многие его фразы и эпизоды разлетелись по соцсетям в виде мемов.

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