Больше всего всех раздражают грубияны и дебоширы.

Грубость по отношению к персоналу авиакомпании в самолете назвали самой раздражающей привычкой туристов в отпуске.

В процессе составления топ-10 самых раздражающих вещей, которые люди делают в отпуске, участникам опроса от круизной компании Cruise Nation было предложено оценить надоедливое поведение в отпуске по "шкале раздражения" от 1 до 10. При этом грубость по отношению к бортпроводникам получила 9,1 из 10, пишет Daily Mail.

На втором месте оказались люди, оставляющие мусор на пляже или у бассейна в месте отдыха – 8,9 балла из 10.

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Третье место досталось тем туристам, которые с неуважением относятся к персоналу ресторана или отеля – 8,8 балла из 10.

Топ-10 самых раздражающих привычек туристов на отдыхе

1. Грубость по отношению к персоналу авиакопании (9,1 балл из 10).

2. Те, кто оставляет мусор на пляжах или у бассейнов (8,9).

3. Неуважение по отношению к персоналу отелей и ресторанов (8,8).

4. Пьяные и шумные туристы на борту самолета (8,7).

5. Дети, которые бьют по чужому креслу в транспорте (8,5).

6. Попутчики, которые опаздывают в аэропорт или на вокзал (8,1).

7. Пьяные и шумные туристы в месте отдыха (8,0).

8. Те, кто "бронирует" шезлонги полотенцем по утрам (7,8).

9. Прослушивание слишком громкой музыки в отеле (7,6).

10. Те, кто не убирает за собой после еды (7,5).

Как сообщал УНИАН, ранее на фоне приближения сезона отпусков The Independent составил список самых дурацких выходок туристов за последние годы. Оказывается, далеко не каждый путешественник знает, как правильно вести себя за границей.

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