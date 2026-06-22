Православный праздник сегодня носит народное название Евсеев день.

22 июня православные верующие чтят священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

В этот день вспоминают его духовный подвиг и стойкость в вере.

О традициях даты, народных приметах и о том, какой церковный праздник сегодня отмечают по старому календарю в Украине, рассказываем в материале.

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Церковный праздник сегодня в новом календаре

22 июня по новому церковному стилю православные вспоминают священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Он был одним из главных защитников православной веры после I Вселенского Собора в Никее и твердо выступал против арианской ереси.

Святитель не раз подвергался гонениям и ссылкам, но не отступал от своих убеждений. Известен эпизод, когда император угрожал отсечь ему руку за отказ отдать церковные документы, однако Евсевий спокойно ответил, что можно отрубить обе руки, но веру он не предаст.

Во времена новых преследований он скрывал свой сан и продолжал проповедовать в одежде простого воина, рукополагать епископов и поддерживать православные общины.

Святитель дожил до возвращения православия и продолжил служение, но около 380 года был смертельно ранен во время нападения противников веры. Похоронили епископа в Самосатах, где он когда-то возглавлял кафедру.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По юлианскому календарю 22 июня чтят память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его обычах и запретах.

Обычаи дня, что сегодня нельзя делать

К Евсевию Самосатскому обращаются в молитвах с просьбами укрепить веру, избавить от сомнений, дать внутреннюю силу, мужество и стойкость вынести жизненные трудности.

В народном календаре 22 июня называют Евсеев день. Его считают временем встреч, общения и семейного единения.

По поверьям, чтобы в семье царили мир и согласие, в этот день нужно:

проводить больше времени с близкими и не оставаться в ссоре;

проявлять заботу и внимание к супругам и родным;

укреплять отношения добрым словом и поддержкой;

делать небольшие приятные жесты, которые сближают людей.

Считается, что Евсеев день особенно благоприятен для примирения, укрепления чувств и новых знакомств - встреча в это время может стать судьбоносной.

Кроме этого, сегодня хорошо делать уборку дома, наводить порядки, чистить колодцы - вода в этот период становится особенно чистой и целебной.

Церковь в этот день советует избегать ссор, сплетен, клеветы, жадности и уныния. Считается важным не отказывать в помощи тем, кто обращается с искренней просьбой.

По народным поверьям, в Евсеев день не советуют:

отправляться в дальний путь - дорога может быть непростой и рискованной;

ссориться с близкими - конфликт мог надолго испортить отношения;

начинать важные дела до обеда - это сулит неудачу;

поддаваться лишним тратам и финансовым соблазнам - можно потерять деньги.

Отдельно существует правило для рыбаков: улов нельзя было забирать себе полностью - им обязательно делились.

Народные приметы о погоде 22 июня

По наблюдениям предков, в этот день можно предсказать погоду и будущий урожай:

дождь с утра - к богатому урожаю зерна;

радуга в полдень - к ветру и осадкам;

если ночь ясная и хорошо видно месяц - год обещает быть урожайным;

слишком жаркий день - к суровой зиме.

Поведение животных и насекомых также подсказывает погоду: большое количество комаров предвещает тепло, а утренняя сырость и туман - перемену погоды и дожди.

У кого именины 22 июня

День ангела сегодня у Зины, Юлиании.

Считается, что люди, рожденные в этот день, отличаются общительностью, жизнелюбием и умением радоваться простым вещам. Они оптимистичны, легко находят общий язык с окружающими. Их часто называют хорошими друзьями и надежными семьянинами.

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