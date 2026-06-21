Мог бы раздавить автомобиль: как охотился и почему исчез мегалодон

Гигантский хищник длиной до 18 метров господствовал в океанах более 20 миллионов лет, но в конце концов исчез из-за изменения климата и нехватки добычи.

Мегалодон (Otodus megalodon) считается одной из самых крупных и опасных акул, когда-либо существовавших на Земле. По оценкам ученых, его длина могла достигать около 18 метров, что почти втрое превышает размеры современной большой белой акулы, пишет Forbes.

Этот гигантский хищник доминировал в мировом океане примерно 20 миллионов лет и исчез около 3,6 миллиона лет назад. Причины его вымирания до сих пор остаются предметом научных дискуссий.

Одной из главных проблем для исследователей является то, что акулы имеют хрящевой скелет, который почти не сохраняется в ископаемом состоянии. Поэтому основными источниками информации о мегалодоне стали его зубы.

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Они поражают своими размерами: у крупных особей зубы достигали 18 сантиметров в длину. Для сравнения: зубы современной большой белой акулы обычно не превышают 5 сантиметров.

Охотился на китов и ломал кости

Ученые считают, что основной добычей мегалодона были крупные морские млекопитающие – киты, дельфины и их предки.

Доказательством этого стали ископаемые останки животных со следами глубоких укусов, соответствующих зубам мегалодона. На некоторых костях обнаружили настолько серьезные повреждения, что они свидетельствуют о колоссальной силе челюстей древнего хищника.

Одно очевидно – это было животное, размер и сила укуса которого позволяли ему наносить сокрушительный ущерб одним ударом. По оценкам исследователей, сила укуса мегалодона могла быть настолько велика, что позволяла буквально дробить кости крупных морских животных.

Почему исчез океанский гигант

Наиболее распространенная версия связывает вымирание мегалодона с изменениями климата. Около 3–4 миллионов лет назад температура океанов начала снижаться, а теплые мелководные моря, где охотился хищник, сократились.

Одновременно менялось и поведение китов – они становились быстрее и начали мигрировать в более холодные воды, где мегалодону было сложнее охотиться.

Другая теория указывает на конкуренцию со стороны больших белых акул, появившихся в тот же период. Исследования показывают, что оба вида могли претендовать на одну и ту же добычу.

Мог ли мегалодон дожить до наших дней

Популярные фильмы и теории заговора часто предполагают, что мегалодон якобы до сих пор может скрываться в глубинах океана. Однако ученые категорически отвергают такую возможность.

По их словам, животное таких размеров нуждалось бы в огромном количестве пищи, а потому его существование было бы невозможно скрыть от современных исследований океана.

По мнению биологов, мегалодон – это не скрытый монстр, а уникальное свидетельство того, насколько богатыми и продуктивными были океаны миллионы лет назад.

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