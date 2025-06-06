На пляжах в регионе Фамагуста запретили бронировать места на пляжах с помощью полотенец.

"Бронирование" мест на пляжах или у бассейнов с помощью полотенец или других личных вещей стабильно входит в топы самых раздражающих привычек туристов.

Желая получить лучшее место под солнцем (или в тени), курортники приходят с утра пораньше к воде (или даже с вечера) и оставляют свои вещи на шезлонгах или на песке, а потом уходят на несколько часов по свои делам, чтобы потом прийти лишь на пару часов на пляж или к бассейну. Из-за этого другие отдыхающие не могут получиться хорошее место, лишь наблюдая, как заветный шезлонг "пустует" часами.

Довольно часто с этой пагубной практикой борется персонал отелей all inclusive или частніх пляжей, штрафуя недобросовестных курортников или даже выкидывая их вещи.

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Теперь ряды борцов с этим явлением пополнили и пляжи муниципалитет Паралимни-Дериния в популярной среди туристов провинции Фамагуста на Кипре. Местные чиновники заявили, что растущая тенденция "заявлять права" на пляжные шезлонги без предварительной платной аренды является несправедливой и мешает другим посетителям, а потому теперь любые личные вещи, оставленные без присмотра на неарендованных пляжных шезлонгах, будут убираться муниципальными служащими, пишет Daily Express.

Новое правило разделило туристов: некоторые восхваляют меры как торжество справедливости, в то время как другие, особенно ранние пташки, утверждают, что они просто пытаются занять хорошее место, прежде чем пляж заполнится.

"Я встаю в 6 утра на отдыхе ради тишины и прекрасного вида, это похоже на наказание", – прокомментировал в сети один британский турист.

Но другие пользователи приветствовали изменения. "Я видел целые ряды шезлонгов, "забронированных" одним полотенцем, и никто не появлялся до полудня. Это смешно", – сказал другой посетитель.

Чиновники также призвали туристов использовать бесконтактные или мобильные платежи для аренды шезлонгов, ссылаясь на удобство как для гостей, так и для персонала.

Запрет вводится в связи с тем, что все больше европейских направлений сталкиваются с растущей проблемой "захвата шезлонгов", особенно на оживленных прибрежных курортах в летний сезон.

Борьба с недобросовестными пляжниками в разных странах

Как сообщал УНИАН, ранее сразу несколько популярных туристических направлений Европы объявили о намерениях бороться с туристами, занимающими заранее места на пляжах или у бассейнов, с помощью технологий.

Так, на испанском курорте Пальма-де-Майорка и на итальянском пляже Туэрредду туристам предложили бронировать места на пляжах через специальные приложения.

Негодуют по поводу засилия туристов на пляжах и местные жители популярных туристических городов. Два года назад в Греции прошел так называемый "Бунт полотенец" – горожане демонстративно протестовали на пляжах против того, чтобы платные шезлонги занимали лучшие места на песочных берегах.

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