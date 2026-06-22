Россия укутала десантные корабли москитными сетками для защиты от украинских дронов, - СМИ

Подобные конструкции уже появились на российских кораблях и подводных лодках различных флотов.

Недавнее фото российского десантного корабля, укутанного садовой сеткой, демонстрирует "новейший" ответ ВМФ России на атаки украинских беспилотников.

Как пишет defence-blog.com, корабль "Александр Шабалин" был сфотографирован во время сопровождения грузового судна "Михаил Бритнев" в Балтийском море, при этом на фото видна тонкая зеленая сетка, наброшенная на надстройку - похожая на те, что встречаются на садовых решетках или в качестве противомоскитных сеток.

Фото уже вызвало волну насмешек со стороны комментаторов в российских военных Telegram-каналах, которые отметили, что эта "защита" едва ли остановит даже самые легкие боевые беспилотники, не говоря уже о тяжелых ударных системах, таких как FP-2 и его аналоги, которые Украина использует для поражения российских военных кораблей.

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Это демонстрирует, что в ВМФ России признают угрозу, с которой теперь сталкиваются российские моряки, отмечает издание.

Подобные сетчатые конструкции появились на российских надводных кораблях и подводных лодках различных флотов, от Черного моря до Балтийского и Арктики, а совсем недавно – на стратегических баллистических ракетных подводных лодках на базе Рыбачий в Тихоокеанском флоте России, расположенной примерно в 7400 километрах от украинской линии фронта. Аналитики расценили это как свидетельство того, что российские командиры серьезно относятся к угрозе внезапных атак Украины на большие расстояния, даже на базах, расположенных далеко от зоны боевых действий.

При этом аналитики отмечают, что такие сети обеспечивают определенную защиту от самых маленьких и медленных коммерческих квадрокоптеров FPV, несущих небольшие кумулятивные боеголовки, сравнимые с реактивной гранатой, но они не обеспечивают существенной защиты от более крупных специализированных ударных систем. Они также ничего не могут проивопоставить морским беспилотным катерам, которые ответственны за некоторые из самых разрушительных военно-морских ударов Украины.

Кроме того, как отмечают аналитики, опытный оператор беспилотника может относительно легко облетать или пролетать сквозь щели в статической сетке, поскольку FPV-дроны обладают высокой маневренностью, а украинские операторы продемонстрировали способность пролетать через открытые люки бронированных машин и проникать в замкнутые пространства.

"Однако сетка выполняет другую функцию: она сигнализирует о тревоге. Военно-морской флот, который устанавливает противомоскитную сетку на десантный корабль, задействованный в сопровождении конвоев в районе, который до недавнего времени считался относительно безопасным участком европейских вод, – это флот, который понимает, что правила морской среды изменились", - отмечает издание.

Как россияне защищают свой флот

Ранее сообщалось, что российские военные натянули антидроновую сетку над рубкой одной из атомных подводных лодок проекта 945А Северного флота ВМФ РФ. В данном случае речь идет о носителе крылатых ПКР типа П-700 "Гранит", печально известный "Курск" принадлежал именно к этому проекту.

Также в Черном море ранее заметили опытное судно "Селигер" проекта 11982 "Ладога", речные канонерские лодки проекта 1204 типа "Шмель" и противодиверсионные катера проекта 21980 типа "Грачонок", оснащенные различными защитными клетками и сетками.

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