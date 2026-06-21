Украинские звезды в День отца 2026 засыпали сеть архивными кадрами: многих просто не узнать

К поздравлениям своих близких присоединились актеры, певцы, ведущие и блогеры.

Украинские звезды в День отца 2026 года 21 июня трогательно поздравили своих самых близких, показав кадры из личного семейного архива.

Среди тех, кто присоединился к поздравлениям, - актеры, певцы, ведущие и блогеры - Джамала, Jerry Heil, Наталка Карпа, Lida Lee, Тарас Цымбалюк, Наталка Денисенко, Анна Саливанчук, Катерина Кузнецова, Антонина Хижняк и многие другие.

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День отца 2026 - поздравления украинских звезд

Актриса Анна Саливанчук показала, что в этот день приготовила "невероятно вкусный" завтрак своему отцу, который был у нее в гостях.

"Папа, я тебя очень сильно люблю. Желаю, чтобы ты был очень долго здоровый и радовал меня своей любовью, потому что папа никогда не предаст,", - отметила артистка.

Поздравил своего близкого человека и актер Тарас Цымбалюк.

"С днем ​​Отца! Какие же у нас, отец, были глубокие посиделки... Как, например, вот именно этот кадр: Львов, куча разговоров о жизни, истории, женщинах, искусстве, спорте... Спасибо тебе за все", - написал он в подписи к опубликованному фото в Instagram.

Актриса Наталка Денисенко, поздравляя своего отца, вспомнила, как он учил ее не нервничать, легче воспринимать жизненные трудности и двигаться только вперед.

"В День отца мне хочется сказать самое главное: спасибо, папа, за подаренную жизнь, за твою любовь и за то, что ты всегда был и остаешься нашим источником позитива! Живи долго, будь здоров. Люблю тебя безгранично", - добавила артистка.

Редким фото из семейного архива в этот праздничный день поделилась певица Jerry Heil.

"Мой любимый философ, мой мотивационный коуч, мой строгий учитель, мой добрый учитель, моя стена, мой папа", - написала она.

Показала своего папу еще в молодости и певица Джамала.

"Мой папа. Пример человека, не боящегося никакого труда, имеющего талант ко всему, что бы ни делал. Суровый, но в то же время очень заботливый. На видео – наш традиционный концерт во дворе", - поделилась исполнительница.

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