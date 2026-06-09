Самый высокий наружный лифт Европы взлетает на высоту 153 метра меньше, чем за минуту

Строительство лифта обошлось более, чем полмиллиона евро.

В швейцарском курортном комплексе Бюргеншток находится один из самых невероятных подъемников - Хамметшванд, с которого открывается вид на озеро Люцерн.

Как пишет Еxpress, лифт Хамметшванд был построен в период с 1900 по 1905 год пионером гостиничного бизнеса Францем Йозефом Бухером. Тогда строительство стоило ему 544 тысячи евро.

Этот лифт также является самым быстрым способом подняться на смотровую площадку: он преодолевает высоту в 153 метра менее чем за минуту. Посетителям следует учесть, что для того, чтобы добраться до основания лифта, необходимо пройти по живописной тропе Фельзенвег, пролегающей вдоль скал.

Видео дня

Чтобы сполна оценить виды, приезжать в Бюргеншток нужно в ясный солнечный день. При этом, хотя и лифт сам по себе является прекрасным аттракционом для туристов, даже прогулка к нему не менее увлекательна. Дело в том, что тропа пересекает косу, в которой сходятся несколько озер, и там открываются замечательные виды.

Другие знаменитые лифты

Лифт итальянского отеля Santa Caterina в Амальфи также открывает посетителям потрясающие виды. Встроенный в скалистый утес, этот лифт со стеклянным фасадом доставляет гостей вниз в эксклюзивный пляжный клуб и итальянский ресторан морепродуктов.

В отеле Corfu Holiday Palace в Греции есть невероятный лифт, который за считанные минуты спускает гостей вниз по склону скалы к пляжу, откуда открываются прекрасные виды на залив и обеспечивается гораздо более легкий доступ к белому песку.

В США, в отеле Luxor в Лас-Вегасе, находится один из самых культовых лифтов в мире. Поскольку отель имеет форму пирамиды, лифты перемещаются с этажа на этаж под углом 39 градусов по диагонали, предоставляя гостям захватывающий вид на просторный атриум по пути в номер отеля.

Самые красивые железнодорожные маршруты в Германии

Напомним, что поездки на поездах в Германии могут быть не менее впечатляющими, чем сами города. Многие маршруты проходят через горы, долины рек и старинные регионы, превращая дорогу в отдельное путешествие. Большинство маршрутов здесь относительно короткие – примерно на полтора–два часа.

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